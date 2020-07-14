После ЗАГСа — Крымский мост

Между Анапой и Керчью вновь начали курсировать пригородные поезда. Если точнее, рельсовые автобусы на дизельной тяге — именно на таком составе РА-2 президент страны открывал железнодорожное сообщение с Крымом. Сегодня вагоны ходят ежедневно и пользуются большой популярностью у путешественников. В этом убедились корреспонденты «РГ», специально отправившись в рейс через Крымский мост.

На Крымском мосту: вид на уникальное сооружение из кабины рельсобуса Анапа — Керчь. Фото: Владимир Аносов

…Расстояние от Анапы до Керчи через Керченский пролив — 144 километра, так что не только отдыхающие, но и коренные жители часто ездят на работу на соседний берег. Первая «электричка» из трех длинных бело-синих вагонов отходит от железнодорожного вокзала в 09.18. На платформе в этот час установилась жара, и пассажиры с сумками поспешно ныряют в двери поезда. Внутри комфортабельные кресла, система вентиляции и отопления, санузел, а также удобные табло с подробной информацией. Кстати, билеты на поезд в кассах Анапы не продают, только в терминалах или на сайте компании-перевозчика, а проще всего купить их на месте прямо у контролера.

В колонне «первопроходцев» в основном жители разных уголков страны. Причины добираться на перекладных до главного семейного курорта, чтобы затем обязательно проехать по Крымскому мосту, у всех похожие — насладиться морем.

Молодой программист Михаил из Краснодара едет в многодневный поход.

— Давно вынашивал планы о велопутешествии, и как только сняли ограничения, моментально собрался, — признается он. — Хочу проехать от Феодосии до Бахчисарая, ночевать буду в гостиницах. А рельсобус выбрал не случайно. В Анапу регулярно ходит «Ласточка», и эти рейсы настолько удобно состыкованы, что значительно экономят время по сравнению с автобусом.

Жительница Димитровграда Ульяновской области Татьяна Омельяненко вместе с сыном-подростком едет на отдых. Оказалось, Татьяна гостила в Крыму последний раз больше 30 лет назад. Тогда вдоль побережья курсировала «Ракета», и никто не думал, что наступит время, когда материк с полуостровом соединит многокилометровое полотно моста.

— Если честно, Крымский мост ранее видела только на снимках в интернете. И я такой человек, что меня трудно чем-то удивить, — говорит Татьяна. — Но это, безусловно, очень хороший проект, реализованный в кратчайшие сроки и на благо людям.

Для петербуржца Александра Максименко поездки в Крым стали доброй традицией. «Люблю природу Крыма, и в каждую поездку с друзьями открываю здесь что-то новое», — отмечает он.

Как только рельсобус оказался над Керченским проливом, пассажиры прильнули к окнам с камерами телефонов. «О, какой корабль плывет!» — жительница Иваново Светлана Вараксина пытается увлечь внимание годовалой дочери Эрики, которую держит на руках. Рядом 14-летний сын Руслан присматривает за другой маленькой сестренкой Руфиной — девочка взобралась на сиденье, чтобы разглядеть проплывающее внизу судно.

— Один восторг! Помню, когда мы первый раз проехали по Крымскому мосту, то снимали все подряд, — делится Светлана. — У нас большая семья — семеро детей. Все в машину не помещаемся, поэтому супруг со старшими ребятами поехал в Керчь отдельно, а мы вот вчетвером — на поезде. И не жалею, отсюда вид куда более захватывающий, чем из окна автомобиля…

Действительно, тут есть чему удивиться. Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года была открыта автомобильная часть моста, а в декабре 2019-го запущено железнодорожное сообщение. Пассажиропоток традиционно растет в пик сезона отпусков: рекорд зафиксирован 12 августа прошлого года — над проливом проехало почти 36 тысяч машин.

За ситуацией на всех участках в режиме онлайн наблюдают операторы центра управления движением Крымского моста.

Бывали случаи остановок — люди хотели пройтись по мосту. Но это запрещено

— Бывали случаи остановок: люди хотели пройтись пешком по мосту (что запрещено), но в последний год такого больше не наблюдали, — рассказывает корреспонденту «РГ» начальник смены Центра оперативного управления движением Крымского моста Роман Бондаренко. — Редко видим на обочине велосипедистов, некоторые даже делают круг и возвращаются обратно. Летом, конечно, оживляются мотоциклисты, порой проезжают целые колонны.

Белоснежные пролеты сооружения стали желанным объектом для молодоженов.

Для торжественных съемок пары выбирают открывающиеся виды с возвышенности у крепости Керчь или горы Митридат, включают в свадебные программы проезд кортежа по мосту.

Но в августе 2019 года жених и невеста из Керчи пошли еще дальше — повесили розовый замок с оттиском «Совет да любовь» на барьерное ограждение. Молодых, конечно, поздравили, но замок сразу спилили для соблюдения норм безопасности.

После снятия карантина вокзалы и поезда еще не так оживлены наплывом отдыхающих. Как пояснили в компании-перевозчике «ЮППК», по маршруту Анапа — Керчь ежесуточно проезжает около 300 пассажиров.

Однако в том, что направление станет популярным, эксперты не сомневаются: разве не найдутся желающие среди жителей и туристов по обеим сторонам берегов Керченского пролива увидеть главную достопримечательность юга России — Крымский мост — как на рассвете, так и на закате?

Поездка по Крымскому мосту на любом транспорте — незабываемое впечатление. Фото: Сергей Мальгавко/ТАССВажно

Билеты и расписание

Билет на электричку Анапа — Керчь стоит 439 рублей. Этот же маршрут с июля продлен до Феодосии, и организована удобная пересадка на пригородные поезда до города Симферополя. Стоимость полного проезда до Феодосии составит 607 рублей. График движения рельсового автобуса предусматривает отправление в будние дни двух поездов — в 09 часов 18 минут, прибытие в 11 часов 18 минут и в 19 часов 45 минут, прибытие в 21 час 45 минут. В пятницу, в выходные и в праздничные дни добавляется дневной рейс в 12 часов 34 минуты, прибывает в Керчь в 14 часов 34 минуты. Из Керчи в Анапу рельсовый автобус отправляется ежедневно в 6 часов 17 минут и в 19 часов. На маршруте предусмотрены две остановки: на станциях села Юровка и Тамань-Пассажирская. Так как остановок всего две и они кратковременные, выходить из вагонов нежелательно, иначе есть риск отстать от поезда.

Природа

«Дикие места»

Стройка века привлекает внимание и натуралистов. Так, двое молодых фотохудожников Алексей Школьный из Краснодара и Сергей Шкарупо из Симферополя создали необычный фотопроект «Дикий мост», рассказывающий о редких представителях животного мира, обитающих около Крымского моста. В прошлом году друзья вели съемки на острове Тузла, где установили стационарное укрытие на одном из водоемов.

— Цель нашего проекта — привлечь интерес людей к живой природе. А Крымский мост, конечно, идеальное для этого место, — говорит Алексей. — Мало кто знает, что рядом с таким грандиозным инфраструктурным сооружением гнездятся редкие птицы, занесенные в Красную книгу. Например, кулик шилоклювка, ходулочник, малая крачка, морской зуек. Это те виды, которые мы сняли «наскоком».