Последний в этом году региональный турнир по парусному спорту состоялся в Севастополе

80 юных яхтсменов из Севастополя приняли участие в «Закрытии парусного сезона». Именно так называется регата, которая в эти выходные проходит в нашем городе. Соревнуются ребята – воспитанники местных спортивных школ. Светит солнце, тепло и почти безветренно – не самая подходящая погода для ярких гонок. Но именно в таких условиях участникам предстоит выявить сильнейших.

ЭДУАРД ЮРЧЕНКО, главный судья соревнований: «Это у нас соревнования проводятся в бухте, на внутреннем рейде города Севастополя. Планируем провести около 10 гонок за два дня, это сегодня и завтра. Поэтому я думаю, что погода нам поможет, и мы проведём соревнования».

В таких соревнованиях важен не возраст участников – гонки проводятся в разных классах яхт. В регате участвуют лодки «Оптимист», «Кадет», «Зум-8», «Лазер». Перед началом гонок юные спортсмены бережно спускают их на воду, чтобы занять стартовые позиции.

ЭДУАРД ЮРЧЕНКО, главный судья соревнований: «Затем производится старт по каждому классу яхт. Определена дистанция, которая написана в гоночной инструкции. И спортсмены должны стартовать, пройти дистанцию правильно, как указано в гоночной инструкции, и финишировать. Кто быстрее, тот и выиграл, тот и лучший. Всё очень просто».

В регате принимают участие не только севастопольские ребята – с ними борются за место на пьедестале две команды из Сак и Евпатории. Победа в последних сезонных гонках даст юным спортсменам возможность попасть в сборную города и попробовать свои силы в региональных соревнованиях, которые пройдут уже в конце месяца в Геленджике. А 4 ноября там же стартует Первенство России в самом массовом классе «Оптимист».