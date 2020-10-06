Последствия недавнего ливня: дорожки Малахова кургана размыло потоками воды

Фото: sevastopol.su

Интернет-пользователи продолжают делиться фотографиями последствий ливня, обрушившегося на Севастополь 30 сентября. Так, в объектив пользователя одного из онлайн-форумов города попал Малахов курган. На снимки обратили внимание журналисты интернет-портала ForPost. Кадры показывают, как территория мемориального комплекса пострадала от дождевых потоков. Вода размыла не только насыпные дорожки, но и буквально подняла часть плитки, уложенной в ходе реконструкции два года назад.

Малахов Курган. 3 октября 2020 г. Фото: Севастопольский форум

Несмотря на серьёзные испытания, которым подверглась достопримечательность во время осадков, спустя неделю о последствиях стихии уже ничего не напоминает. Вся территория – чистая и ухоженная, вымощенные дорожки – ровные и аккуратные. Парк, опоясывающий Малахов курган, снова производит на своих гостей приятное впечатление.

Малахов Курган. 5 октября 2020 г. Фото: sevastopol.su

Однако, если зайти вглубь комплекса и приглядеться внимательнее, следы недавнего ливня всё же заметны. Силу водных потоков ярко демонстрируют насыпные дорожки – в некоторых местах их покрытие значительно размыто, кое-где встречаются крупные камни, которые явно принесла вода. Спасти эти места от разрушений призваны были каменные желоба, установленные с одной из сторон. Они, по всей видимости, попросту не справились с обилием осадков.

Фото: sevastopol.su

Фото: sevastopol.su

Однако такая картина предстаёт лишь на части территории Малахова кургана. В целом же, комплекс успел оправиться от последствий непогоды. В пресс-службе Севастопольского военно-исторического музея-заповедника интернет-порталу ForPost сообщили, что восстановить территорию удалось силами работников учреждения и подрядной организации. Скоро там займутся восстановлением и оставшейся части покрытия.

Фото: sevastopol.su