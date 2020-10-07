Постояльцев санатория минобороны «Ялта» расселят в других здравницах

Санаторно-курортные учреждения Крыма согласились принять постояльцев санатория «Ялта», который пострадал от пожара, передает «Интерфакс», ссылаясь на замглавы администрации Ялты Станислава Шапортова.

В крымском санатории Минобороны «Ялта» ликвидировали пожар «Министерство обороны большую часть на себя берет. Город тоже готов оказать содействие. Никто не останется не расселенным, каждому окажут внимание и гостеприимство», – подчеркнул он.

Один из санаториев Ялты готов разместить около 50 человек, 150 отдыхающих могут направить в Партенит и еще 100 — в Феодосию.