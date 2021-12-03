Пострадавшие крымские предприниматели получат выплаты до конца года

Крымские предприниматели, пострадавшие во время наводнений, получат субсидии до конца года, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на омбудсмен по правам предпринимателей в РК Светлану Лужецкую.

Крым получил средства на компенсации пострадавшему от потопов бизнесу «Сейчас в Крыму ведется активная работа по внесению изменений в региональную программу, чтобы осуществить выплаты предпринимателям, которые пострадали от наводнений в Ялте и Керчи летом этого года», — сообщила она.

Лужецкая пояснила, что в ближайшее время на сайте министерства экономразвития РК будет опубликован перечень документов, которые необходимо будет направить для получения этих средств.