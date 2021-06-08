Пострадавшие от подтопления в Ленинском районе Крыма получат компенсации

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил оказать помощь пострадавшим жителям села Приозерное (Ленинский район), чьи домовладения затопило после сильного ливня, передает Крыминформ.

Аксенов: надо скорректировать проект затопленного ранее участка «Тавриды» «30 семей там, получается? Остались на местах практически все. Домовладениям помогите откачать (воду). Уровень воды там был небольшой. Помогите каждому», — сказал он.

По словам зампредседателя Совмина — министра труда и соцзащиты РК Елены Романовской, средства на выплату компенсаций уже выделены.