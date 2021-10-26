Пострадавший из-за COVID-19 бизнес Севастополя сможет получить льготные кредиты

Центробанк выделяет 60 миллиардов рублей для обеспечения льготного кредитования малых и средних предприятий из перечня отраслей, которые сильнее всего страдают от временных «противоковидных» мер. Об этом сообщается на сайте ЦБ. Напомним, список таких отраслей официально утверждает Правительство Российской Федерации.

Банки, которые участвуют в Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), смогут привлечь кредиты Банка России под поручительства АО «Корпорация «МСП» по ставке 4% годовых на срок до 1,5 лет.

В свою очередь, банки будут должны с 1 ноября 2021 года предоставить кредиты субъектам МСП по ставке не выше 8,5% годовых. Или банки могут снизить ставку по уже выданному кредиту до уровня не выше 8,5 процента годовых. Банк России будет предоставлять банкам кредиты на таких льготных условиях до 30 декабря 2021 года включительно.

Как получить кредит по льготной ставке?

Подчеркнём: чтобы воспользоваться этой возможностью от Центробанка, субъект малого или среднего предпринимательства должен работать в одной из отраслей, которые признана Правительством РФ как наиболее подверженная негативному влиянию временных противоэпидемических мер.

Далее узнавать детали оформления такого льготного кредита нужно в одном из банков, которые аккредитованы Корпорацией МСП. Полный перечень можно посмотреть здесь. Из организаций, работающих в Севастополе, в списке есть Генбанк и РНКБ Банк.

Если вдруг при общении с любым из банков по поводу оформления такого кредита возникают проблемы, недопонимания или неразрешимые вопросы, нужно обращаться в интернет-приёмную Центробанка. К сообщению с описанием ситуации необходимо приложить документы, подтверждающие, что предприятие подходит под льготные условия.