Пострадавшим от подтопления выплатили более 3,5 млн рублей, – Кивико

Выплаты получили 58 жителей Первомайского сельского поселения Симферопольского района. Соответствующая информация опубликована портале крымского правительства.

Фото: Лидия Ветхова

Пострадавшим от подтопления 58 жителям Первомайского сельского поселения Симферопольского района выплачено более 3,5 млн руб, сообщила заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.

— Из резервного фонда Совета министров Республики Крым Министерству труда и соцзащиты Республики Крым выделены бюджетные ассигнования в размере более 3,5 миллионов рублей на непредвиденные расходы для оказания разовой материальной помощи гражданам, которые пострадали в результате выпадения осадков 19 и 23 июня от подтопления низменных участков придомовых территорий, частных домовладений и многоквартирных домов, расположенных на территории Первомайского сельского поселения Симферопольского района, — прокомментировала Ирина Кивико.

Также вице-премьер поблагодарила сотрудников Министерства труда и соцзащиты Республики Крым за оперативное осуществление выплат пострадавшим гражданам.