Пострадавшим от удара ВСУ в Донецке предложат варианты отдыха в Крыму

Глава РК Сергей Аксенов заявил, что родственникам погибших и пострадавшим в результате ракетного удара ВСУ в центре Донецка будут предложены варианты отдыха в здравницах полуострова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Севастополе утвердили выплату семьям погибших на Украине военных «Я свяжусь сегодня с Денисом Пушилиным, в свою очередь, по родственникам, родным и близким, по раненым предложим варианты, в том числе отдыха в Крыму», — сказал он и выразил соболезнования пострадавшим.

Напомним, что ранее появилась информация, что над зданием правительства в центре Донецка силами ПВО была перехвачена ракета «Точка-У». По предварительным данным, в результате падения обломков погибли более 20 человек, среди них есть и дети.