Пострадавшим при пожаре в Ялте выплатят компенсации

Власти Ялты выделят из местного бюджета собственникам квартиры, пострадавшим от пожара дома на улице Киевской, компенсации. Об этом на своей канале в Telegram сообщила глава горадминистрации Янина Павленко.

В центре Ялты произошел сильный пожар — МЧС «Из муниципального бюджета собственники получат компенсацию за полную утрату имущества – 150 тысяч рублей, за частичную – 50 тысяч. Плюс по 10 тысяч каждому зарегистрированному», – уточнила она.

Власти города также готовят доклад для принятия решения, какую еще помощь можно оказать жильцам.