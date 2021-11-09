Пострадавшим в ДТП в Андреевке положена компенсация

Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП под Севастополем, могут рассчитывать на выплаты страховой компании «Энергогарант». Об этом сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

Он уточнил, что страховые выплаты положены пострадавшим в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. Согласно информации, которая содержится в автоматизированной информационной системе НССО, ответственность перевозчика застрахована в страховой компании «Энергогарант». В свою очередь в страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.

Игорь Юргенс пояснил, что размер страхового возмещения рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением Правительства РФ №1164. Сумма выплаты зависит от вида травмы и степени её тяжести.

Напомним: днём 6 ноября 2021 года под Севастополем на автодороге Андреевка – Солнечный произошло столкновение маршрутного автобуса №42 и автомобиля Volksvagen. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, допустив столкновение. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, пострадали водитель и четыре пассажира автобуса.