Построенные с нарушениями таунхаусы могут снести

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Таунхаусы, которые выросли вблизи дома №26 по улице Шевченко, построены с нарушением и теперь могут быть снесены. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на проверку Севгосстройнадзора, которая прошла в начале декабря 2021 года.

Восемь небольших домиков были построены на земельном участке в одну сотку, предназначенную под индивидуальное жилищное строительство. Как сообщил директор Департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, разрешение было выдано в январе 2018 года, и в нем было предусмотрено строительство на четырех участках из семи. А вот активные работы по строительству начались в октябре 2020 года. Остальные постройки могли быть возведены в рамках так называемой амнистии.

Ситуацией встревожены жильцы соседнего многоквартирного дома. Они считают, что столь близкое соседство, во-первых, нарушает градостроительные нормы, так как участок под ИЖС должен быть площадью не менее трёх соток и дом должен занимать не более 60% всей площади участка. А во-вторых, лишает их существующих удобств.

Как рассказывают жильцы, застройщик планировал, что объект подключат к и так уже перегруженным коммуникациям, также обещал будущим жильцам собственную парковку, которая на самом деле принадлежит жителям многоквартирного дома.

Горожане ещё год назад просили все возможные инстанции и губернатора города остановить стройку, пока не будет выяснена её законность. Они боялись, что в итоге в городе станет одним недостроем больше.

Севгосстройнадзор дважды приезжал на объект с проверкой. Первый раз это произошло в прошлом году, когда всё это на на начальном этапе. Тогда было построено всего два из восьми таунхаусов, и проверяющие не смогли определить, что конкретно планируется строить собственник.

Когда застройщик построил все восемь таунхаусов, стало ясно, что вместо индивидуальных домов на участке втиснута постройка блокированного типа. Все здания соединены в единый комплекс без соблюдения обязательных шестиметровых противопожарных разрывов. Индивидуальной застройкой это уже считаться не может.

Это подтвердила вторая проверка Севгосстройнадзора, сообщил Максим Жукалов. Ее материалы в ближайшее время передадут в городскую комиссию по пресечению самовольного строительства. Руководитель Департамента архитектуры заявил, что на комиссии собирается добиваться сноса самовольного объекта на основании подмены типа застройки. Заседание может пройти ещё в этом году.