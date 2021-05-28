Поступление в высшее учебное заведение на дистанционное обучение

После окончания школы или колледжа абитуриенты и их родители переживают за порядок поступления в высшее учебное заведение. В соответствии с последними изменениями в сфере образования будущим ученикам будет предоставлена возможность корректировки перечня предметов в рамках ЕГЭ. К примеру, абитуриенты смогут выбрать один из нескольких предложенных либо предложить наиболее высокие баллы по определенной дисциплине.

Вступительные испытания – обязательный этап поступления в ВУЗ. Технологический университет КазИТУ предлагает абитуриентам воспользоваться преимуществами дистанционного обучения. Сроки получения образования на базе высшего образования и колледжа по бакалавриату составляют 3 года. Со списком образовательных программ можно ознакомиться на официальном сайте учебного заведения.

Дистанционное обучение: порядок поступления и правила

В отличие от очной и заочной формы обучения, при которой документы должны передаваться в приемную комиссию, дистанционный процесс предполагает направление документов в онлайн приемную комиссию. Для успешного поступления личная явка абитуриента необязательна.

К достоинствам удаленного обучения относят:

Возможность обучения в любой точке мира. Для успешного освоения учебных материалов и образовательной программы в целом будущему студенту требуется наличие компьютера и доступа к интернету;

Гибкость и мобильность. Читать материалы, просматривать видеоуроки и участвовать в вебинарах можно дома, на даче, в путешествиях и на прогулках. Каждый студент может организовать себе комфортный график;

Поступление в университет без вступительных испытаний;

Направление документов посредством почтовой связи или с помощью курьера.

Во время дистанционного обучения главной целью студента является успешное освоение образовательной программы и сдача промежуточной аттестации и итоговых экзаменов.

Достоинством такой форму обучения является низкая цена по сравнению с классическими образовательными программами. Помимо этого, многие университеты предлагают абитуриентам выгодные условия. К таковым относят возможность оплаты в рассрочку или ежемесячно равными платежами.

Независимо от того, каким образом получено образование (очно, заочно или дистанционно) выпускники таких вузов востребованы на рынке труда и имеют одинаковые шансы построить удачную карьеру в своей профессии. До поступления в университет следует изучить предложенные образовательные программы и выбрать подходящие для получения специальности дистанционно.