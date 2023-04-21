Посуда для туризма — готовый набор или собирать самому

Планируя поход или поездку на природу в Крым, не стоит торопиться складывать в рюкзак все, что более-менее может пригодиться на природе.

Одним из важнейших моментов в турпоходе остается специальная посуда для приготовления еды. Помимо чашки, ложки, ножа и кружки для чая понадобятся глубокие котелки и, возможно, сковородка. Начинающему путешественнику не стоит сразу приобретать дорогостоящий набор туриста. Для начала достаточно самых простых вещей.

В продаже можно найти наборы с небольшим количеством предметов, встречаются комплекты с удачным набором утвари. Они укомплектовываются не ложкой с вилкой, а ловилкой — прибором с черпачком на одном конце и зубьями на другом. Это весьма удобный атрибут, если в походе будут готовить и супы, и вторые блюда.

Можно самому собрать набор охотника, рыболова или просто туриста, а можно найти уже готовый комплект, в котором производитель предусмотрел все потребности любителя природы.

Из чего может быть сделана походная посуда





Алюминий:

недорогой;

легкий;

мягкий — быстро появляются вмятины, что придает неопрятный вид изделию;

лучше брать анодированный.

Алюминиевая посуда удобна своей легкостью и относительной прочностью.

Нержавеющая сталь:

прочная;

дешевая;

тяжелая.

Нержавейка — самый прочный материал, устойчивый к механическим воздействиям. Такие котелки могут служить десятилетиями, не теряя функциональности и достойного внешнего вида. Серьезный недостаток — большой вес. Этот фактор часто бывает главным в походе.

Посуда из титана:

самая легкая;

дорогая;

прочная;

еда может пригореть быстрее, чем в посуде из другого материала;

котелок из титана без пластиковой ручки можно просто отправить в костер, чтобы его очистить. Органика обгорит, а металл не пострадает.

Титан по своим качествам превосходит нержавеющую сталь. Но самый большой недостаток — дороговизна. Однако если один раз купить набор посуды из титана, разумно укомплектованный, то он прослужит туристу долгие годы.

Посуда с антипригарным покрытием — это, конечно, очень удобно. Ведь не очень хочется тратить драгоценное время на природе, в поте лица оттирая котелок от пригоревшей каши. Однако такая посуда недолговечна, да и готовить в ней с помощью металлических ложек и вилок нельзя, так как повреждается антипригарное покрытие.

Как выбрать набор посуды для туриста

Чтобы путешествовать с комфортом, особенно если поход длится несколько дней, необходим минимальный комплект туристической посуды. Как правило, он собирается из следующих предметов:

утварь для приготовления еды — котелки, кастрюли, сковороды и т. д;

посуда для еды — кружки, миски, тарелки;

столовые приборы — ложки, ножи, вилки;

посуда, сохраняющая тепло — термос.

Из этих предметов путешественнику могут понадобиться различные предметы. Минимальный набор — котелок, тарелки, кружки, столовые приборы.

Посуда для туриста должна быть многофункциональной. Предпочтение отдают тем кастрюлям, которые способны решать несколько задач. Удобно взять с собой на природу набор из трех титановых кастрюль с одной универсальной крышкой. Ее можно использовать в качестве отдельного предмета — сковороды, тарелки или блюда.

Кастрюля-ковш может заменить чайник. Но, как правило, они имеют небольшие размеры и хороши тогда, когда нужно вскипятить немного воды.

Титановые кружки и стаканы с двойными стенками долго сохраняют тепло. Для бульона, ухи, вторых блюд прекрасно подходят пиалы из титана.

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