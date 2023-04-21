Посуда для туризма — готовый набор или собирать самому

Планируя поход или поездку на природу в Крым, не стоит торопиться складывать в рюкзак все, что более-менее может пригодиться на природе.
Одним из важнейших моментов в турпоходе остается специальная посуда для приготовления еды. Помимо чашки, ложки, ножа и кружки для чая понадобятся глубокие котелки и, возможно, сковородка. Начинающему путешественнику не стоит сразу приобретать дорогостоящий набор туриста. Для начала достаточно самых простых вещей.
В продаже можно найти наборы с небольшим количеством предметов, встречаются комплекты с удачным набором утвари. Они укомплектовываются не ложкой с вилкой, а ловилкой — прибором с черпачком на одном конце и зубьями на другом. Это весьма удобный атрибут, если в походе будут готовить и супы, и вторые блюда.
Можно самому собрать набор охотника, рыболова или просто туриста, а можно найти уже готовый комплект, в котором производитель предусмотрел все потребности любителя природы.
Из чего может быть сделана походная посуда
Алюминий:
- недорогой;
- легкий;
- мягкий — быстро появляются вмятины, что придает неопрятный вид изделию;
- лучше брать анодированный.
Алюминиевая посуда удобна своей легкостью и относительной прочностью.
Нержавеющая сталь:
- прочная;
- дешевая;
- тяжелая.
Нержавейка — самый прочный материал, устойчивый к механическим воздействиям. Такие котелки могут служить десятилетиями, не теряя функциональности и достойного внешнего вида. Серьезный недостаток — большой вес. Этот фактор часто бывает главным в походе.
Посуда из титана:
- самая легкая;
- дорогая;
- прочная;
- еда может пригореть быстрее, чем в посуде из другого материала;
- котелок из титана без пластиковой ручки можно просто отправить в костер, чтобы его очистить. Органика обгорит, а металл не пострадает.
Титан по своим качествам превосходит нержавеющую сталь. Но самый большой недостаток — дороговизна. Однако если один раз купить набор посуды из титана, разумно укомплектованный, то он прослужит туристу долгие годы.
Посуда с антипригарным покрытием — это, конечно, очень удобно. Ведь не очень хочется тратить драгоценное время на природе, в поте лица оттирая котелок от пригоревшей каши. Однако такая посуда недолговечна, да и готовить в ней с помощью металлических ложек и вилок нельзя, так как повреждается антипригарное покрытие.
Как выбрать набор посуды для туриста
Чтобы путешествовать с комфортом, особенно если поход длится несколько дней, необходим минимальный комплект туристической посуды. Как правило, он собирается из следующих предметов:
- утварь для приготовления еды — котелки, кастрюли, сковороды и т. д;
- посуда для еды — кружки, миски, тарелки;
- столовые приборы — ложки, ножи, вилки;
- посуда, сохраняющая тепло — термос.
Из этих предметов путешественнику могут понадобиться различные предметы. Минимальный набор — котелок, тарелки, кружки, столовые приборы.
Посуда для туриста должна быть многофункциональной. Предпочтение отдают тем кастрюлям, которые способны решать несколько задач. Удобно взять с собой на природу набор из трех титановых кастрюль с одной универсальной крышкой. Ее можно использовать в качестве отдельного предмета — сковороды, тарелки или блюда.
Кастрюля-ковш может заменить чайник. Но, как правило, они имеют небольшие размеры и хороши тогда, когда нужно вскипятить немного воды.
Титановые кружки и стаканы с двойными стенками долго сохраняют тепло. Для бульона, ухи, вторых блюд прекрасно подходят пиалы из титана.
Заказать титановый набор туриста выгодно в компании «Роза Ветров». Каталог представляет широкий ассортимент наборов из различного количества предметов, удовлетворяющих потребности любой компании.