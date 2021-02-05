Посуда и чайный сервиз в Москве

Столовые и чайные сервизы, посуда оптом

Фарфоровая посуда требует бережного ухода. Мыть ее можно только теплой водой, ее также нельзя тереть абразивными средствами и жесткой губкой. После мытья фарфоровую посуду лучше всего просушить мягким полотенцем и поставить в шкаф. Именно такую столовую посуду вы сможете найти в оптовом интернет магазине посуды. Продается качественная и недорогая столовая посуда.

Как ухаживать и как хранить фарфор

Хранить ее лучше всего в шкафу. Многие россияне привыкли хранить хрусталь и фарфор в серванте. В принципе, это тоже правильно, хотя изначально традиция хранения дорогой посуды за стеклом берет начало от «хвастовства» хозяев пред гостями: богато уставленный сервант давал представление об их достатке. Такие традиции пошли из деревни, где достаток по определению вызывал уважение соседей, повышал статус владельца фарфоровой посуды и увеличивал шансы для его детей на удачный брак с кандидатами из других богатых семей.

Фарфоровая посуда требует к себе не только особого отношения, но и особого окружения. Сервировать сервизы из фарфора можно только на скатерть: в самом деле, расставлять фарфор на деревянном столе, особенно если его поверхность выглядит плохо, совершенно никуда не годится! К скатерти и изысканной посуде лучше всего подобрать также изысканные салфетки.

Где купить фарфоровую посуду

Купить фарфор можно в специализированном магазине, но таких мало даже в Москве, не говоря уже о других городах. Поэтому лучше все-таки фарфор купить в интернет-магазине: выбор там больше, и Вам не навяжут дорогой чайный сервиз, если Вам действительно нравится более дешевый. Бренд Jewel производит чайную посуду из прозрачного и матированного ударостойкого стекла. Ведь вложения вложениями, а посуда должна использоваться и должна нравиться именно Вам, противном случае, даже самый дорогой сервиз из фарфора не принесет Вам радость.