Потенциал «Херсонеса Таврического» будет исследовать экс-глава Севнаследия?

На сайте госзакупок появилась информация о том, что археологическими исследованиями «Херсонеса Таврического и крепостей Чембало и Каламита» займется ИП Михаил Сергеевич Рязанцев (ИНН 480300940060), передает новостной портал ForPost.

Работы оцениваются в 1,5 млн рублей. За эти деньги ему предстоит изучить историко-археологический потенциал территории и «потенциальное влияние ограничений по условиям охраны археологического наследия на требования к градостроительным регламентам достопримечательного места».

Интересное совпадение – бывшего главу Севнаследия также зовут Михаил Сергеевич Рязанцев. Он покинул свой пост 6 июля 2020 года, оставив неоднозначное отношение к своей персоне. По словам депутата Вячеслава Горелова, снятие Рязанцева с должности можно назвать «концом эпохи Овсянникова».

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После этого он получил должность заместителя директора в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Его служба продлилась до ноября 2020 года. А 15 января 2021 был зарегистрирован индивидуальный предприниматель с таким же именем – Михаил Рязанцев. Указано, что он ведет деятельность в сфере научных гуманитарных исследований, геодезии, строительства жилых и нежилых зданий и смежных областях.