Поток смыл двух женщин. Что принесла в Крыму «вторая серия» ливней?

Июньские ливни, как подсчитали в правительстве Крыма, обошлись республике в 12,5 миллиардов рублей. Именно столько придётся потратить на восстановление разрушенных коммуникаций, расчистку улиц, частичную компенсацию ущерба и многое другое. Однако природа решила, что точку в водяном изобилии ставить рано.

В конце минувшей недели на Крым снова обрушились мощные дожди. Их можно рассматривать, как своего рода «проверочную работу» для республики: усвоены ли недавние уроки, определены ли «узкие» места, понятно ли, где должны быть сосредоточены усилия?

География потопа

В Ялте снимают введенные в связи с режимом ЧС ограничения Пока понятно, что хлебнувшая неприятностей Ялта, получив очередное предупреждение синоптиков, отреагировала быстро и адекватно. В ночь с 3 на 4 июля, когда с неба снова полилось, городские службы и сотрудники МЧС были там, где требовалась помощь. По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, подтопления были на тех же улицах, что пострадали во время июньских ливней — Вергасова и Кивошты. «Последствия стихии устраняют оперативно, — сообщила Янина Павленко. — Убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов».