Описание приготовления:
Для приготовления патрипки можно взять сердце и легкое свиное, баранье или говяжье. Готовую патрипку можно переложить в чистую, сухую банку и хранить в закрытом виде в холодильнике до 2-3 недель.
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты
Блюдо: Начинки
Состав / Ингредиенты:
- Сердце 500 Грамм (свиное, говяжье или баранье)
- Легкое 500 Грамм (свиное, говяжье или баранье)
- Лук репчатый 3 Штуки (крупный)
- Масло растительное 5 Ст. ложек (без запаха)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 12
Калорийность
117 ккал
Калорийность
13 г
Белки
6 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Потрипка»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления потрипки.
Сердце и легкое замочите в холодной воде на 20 минут. Затем сварите их до готовности и остудите. Сердце варится примерно 1.5 часа, а легкое около 2 часов.
Репчатый лук почистите, мелко порежьте и обжарьте в растительном масле на среднем огне до мягкости. На это уйдет примерно 7-10 минут.
Легкое и сердце измельчите в мясорубке и добавьте в сковороду к обжаренному луку.
Все посолите, поперчите, перемешайте и обжаривайте на среднем огне в течение 5 минут. Снимите сковороду с огня и остудите.
Приятного применения!