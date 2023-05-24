Описание приготовления:

Для приготовления патрипки можно взять сердце и легкое свиное, баранье или говяжье. Готовую патрипку можно переложить в чистую, сухую банку и хранить в закрытом виде в холодильнике до 2-3 недель.

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты

Блюдо: Начинки

Состав / Ингредиенты:

Сердце 500 Грамм (свиное, говяжье или баранье)

Легкое 500 Грамм (свиное, говяжье или баранье)

Лук репчатый 3 Штуки (крупный)

Масло растительное 5 Ст. ложек (без запаха)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 12

Калорийность

117 ккал

Калорийность

13 г

Белки

6 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Потрипка»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления потрипки.

Сердце и легкое замочите в холодной воде на 20 минут. Затем сварите их до готовности и остудите. Сердце варится примерно 1.5 часа, а легкое около 2 часов.

Репчатый лук почистите, мелко порежьте и обжарьте в растительном масле на среднем огне до мягкости. На это уйдет примерно 7-10 минут.

Легкое и сердце измельчите в мясорубке и добавьте в сковороду к обжаренному луку.

Все посолите, поперчите, перемешайте и обжаривайте на среднем огне в течение 5 минут. Снимите сковороду с огня и остудите.

Приятного применения!