Повар поделился секретами приготовления идеальной пиццы

Лучше всего выпекать пиццу в печи, но приготовить угощение можно и дома в обычной духовке. Повар Александр Богданов рассказал, как сделать идеальную пиццу.

Повар рассказал, что тесто — самая важная часть пиццы. Для того чтобы оно получилось воздушным, нужно использовать итальянскую муку из мягких сортов пшеницы со степенью помола 00.

Рецепт теста прост: дрожжи, мука и вода. А секрет приготовления идеальной основы кроется в том, что следует оставить тесто созревать на 24–48 часов. Тогда оно будет в меру пышным и нежным.

По мнению эксперта, для приготовления настоящей итальянской пиццы нужно использовать не кетчуп, а томатную пасту. Кетчуп — это соус, который содержит консерванты и загустители, а паста — натуральный продукт, получаемый путем измельчения спелых помидоров, пишет Marie Claire.

Лучший сыр для пиццы — моцарелла, убежден Богданов. Этот вид мягкого сыра при плавлении равномерно распределяется по пицце и делает ее нежной и сочной. Ошибочно использовать твердые сыры, хотя они имеют приятный, более терпкий вкус, но плавятся гораздо хуже и не дают сочности.

Повар посоветовал выпекать всю пиццу сразу: сыр лучше тянется, да и сама начинка вкуснее при запекании. Единственный ингредиент, который обязательно нужно добавлять в конце, — это зелень.