Повеганим? Необычный салат из шпината, клубники и мандаринов

Этот салат — настоящее веганское блюдо, которое наполнено полезными ингредиентами.

Хочется чего-то по-настоящему необычного? Почему бы не приготовить веганский салат по рецепту Фокуса? Он прекрасно подходит для подачи почти на любой случай, от воскресного бранча до праздничного ужина. В нем есть что-то классическое в сочетании свежего шпината и клубники. Добавьте мандарины, и у вас получится вкусный салат.

Сельдерей, петрушка и зеленый лук добавляют немного хруста и слегка луковый вкус. В этом салате очень пикантно смотрятся карамелизированные миндальные орехи сверху.

Салат из шпината, клубники и мандаринов

Ингредиенты

Основа:

1 стакан нарезанного сельдерея;

1 столовая ложка мелко нарезанной свежей петрушки;

2 веточки зеленого лука, нарезанные вместе с зеленью;

1 пакет свежего шпината (280 г готового к употреблению в пакете);

310 г мандаринов, слитых;

1 стакан свежей нарезанной клубники.

Для заправки:

60 мл растительного масла;

30 мл малинового (или винного) уксуса;

30 г сахара;

щепотка черного перца;

1/2 чайной ложки соли.

Для украшения:

30 г сахара;

60 г нарезанного миндаля.

Смешайте сельдерей, петрушку и лук. Поставьте в холодильник. Помойте и высушите клубнику. Нарежьте и поставьте в холодильник.

Тщательно смешайте ингредиенты и поставьте в холодильник. (Заправка сохраняется несколько дней.) Хорошо встряхните перед добавлением в салат.

Чтобы карамелизировать миндаль, положите сахар и миндаль в сковороду на среднем огне и постоянно помешивайте, пока миндаль не покроется слоем и сахар не растворится. Следите за ним внимательно, так как он легко горит! Миндаль должен быть слегка подрумяненным. Выложите его на кусок восковой бумаги, чтобы остудить.

Положите шпинат в миску. Добавьте смесь сельдерея, мандарины, клубнику и миндаль. Полейте заправкой. Перемешайте и подавайте!

А если вам хочется чего-то мясного, то вот вам рецепт вкуснейшей люли-кебаб из свинины и курицы.