Повысятся ли цены в севастопольских аптеках в ближайшее время?

В соцсетях стали появляться опасения, что в аптеках города могут возникнуть проблемы с поставками лекарств из-за грядущей переоценки. О планах в отношении цен и ассортимента севастопольские провизоры рассказали изданию ForPost.Наиболее частым ответом было: «Всё есть, о подорожании ничего не слышали». В АВиК сообщили, что традиционно всё дорожает с начала года, однако пока указаний по повышению цен нет. В аптеке сети «Фармадом» рассказали, что ожидаемая переоценка состоится, но насколько повысится стоимость медпрепаратов пока неизвестно. Поставки идут в штатном режиме. Одна из аптек отметила недостаток препаратов сердечно-сосудистой группы, объяснив это не тотальной нехваткой, а скачком спроса. В ближайшее время ожидается новая поставка препаратов. Поэтому в аптеке заверили, что волноваться по этому поводу не стоит.ForPost сравнил цены интернет-аптеки аптека.ру с теми, по которым те же медпрепараты приобретались там в декабре-январе. Максимальная разница в стоимости составила 20 рублей, на какие-то лекарства цены уменьшились. Источник ForPost в территориальном подразделении Росздравнадзора по Крыму и Севастополю сообщил, что им не поступало никаких сообщений о нехватке лекарств.«Пока никаких жалоб не было, и никто не обращался, что какие-то препараты у них находятся в дефектуре», – сказали там.Собеседник ForPost отметил, что повышение цен зависит от производителя. При этом он добавил, что на препараты из перечня важнейших и жизненно необходимых есть госрегулирование. В каждом регионе работает комитет по ценам и тарифам, который контролирует наценку.«На те препараты, которые уже есть на рынке, я думаю, вряд ли будет какое-то резкое повышение. На те препараты, которые не подпадают под госрегулирование, производители устанавливают цены исходя из своих затрат. В свою очередь, Правительство принимает меры, чтобы не было необоснованного роста», – прогнозирует собеседник.Также он добавил, что при обнаружении немотивированного повышения цен всегда можно обратиться в антимонопольный комитет.