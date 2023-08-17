Рецепты Позаботьтесь о пряностях заранее: какую зелень лучше всего сушить на зиму и как это делать По Admin - 17 августа, 2023 0 51 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Сохранить аромат и вкус лета на зиму – задача, интересующая каждого поклонника вкусной и здоровой пищи. Одним из лучших способов хранения свежей зелени является засушивание. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Лето дарит богатый урожай ароматных трав, и пора подумать о том, как сохранить это богатство на зимние месяцы. 24 Канал рассказывает, какую зелень лучше всего сушить и как ее правильно хранить. Интересно Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами Какие травы следует засушить Это всего несколько примеров зелени, которую можно засушить на зиму: Петрушка: придает аромат и вкус многим блюдам. Сушеная петрушка хорошо подходит для супов, соусов и маринадов. Укроп: обладает насыщенным ароматом, его используют для приготовления салатов, омлетов и других блюд. Базилик: может быть добавлен в соусы, пиццу и итальянские блюда. Мята: отличный чай, а также дополнение к десертам или салатам. Розмарин: ароматическую траву можно использовать при приготовлении мясных блюд и соусов. Тимьян: придает вкус супам, рагу и другим горячим блюдам. Орегано отлично подходит для пиццы, томатных соусов и итальянских блюд. Ароматные травы / Фото unsplash Как правильно сушить зелень Лучшее время для сбора зелени – утро, когда она еще не прогрелась солнцем. Выбирайте только свежую, здоровую и невредимую зелень. Осторожно промойте зелень под проточной холодной водой, чтобы удалить грязь и остатки почвы. Для этого можно использовать сито или миску с водой. После промывки обсушите зелень с помощью бумажных полотенец, чтобы удалить избыточную влагу. Целесообразно не оставлять зелень очень влажной, поскольку это может привести к плесени при засушивании. Как хранить Храните засушенную зелень в герметичных контейнерах, стеклянных банках или пластиковых пакетах, избегая прямого контакта с воздухом. Место хранения должно быть сухим и прохладным. Не забудьте пометить контейнеры с засушенной зеленью, чтобы вы знали, какая именно зелень хранится, и добавьте дату засушивания. Обычно засушенная зелень сохраняется до 6 – 12 месяцев. Выберите наиболее подходящий для вас метод сушки трав. Среди самых популярных: в духовке, на солнце или в специальной сушилке, детали тут. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как приготовить картофель – рецепт с укропомОбед за 10 евро и зарплаты от 7 000: как и чем кормят евродепутатов в столовых ЕСТри популярных выпечки на Спаса: рецепты с яблоками, изюмом и медомДелаем сразу из двойной порции: рецепт домашнего печенья с сахаромВкуснее Цезаря: рецепт салата с ананасами