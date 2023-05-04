ПП диетические блюда из кабачков

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ПП диетические блюда из кабачков – это широкая линейка разного вида кабачковых блюд: тушеных, запеченных, жареных, фаршированных, которые готовятся по правилам правильного питания. Кабачок содержит много жидкости, малокалорийный и одновременно богатый клетчатой и полезными микроэлементами, что делает его идеальным для правильного и диетического питания.

ПП диетические кабачки, запеченные в духовке

ПП диетические кабачки запекаются в духовке кусочками с небольшим количеством приправ и соли. Получаются кабачки сочными, с легкой румяной корочкой и подаются либо самостоятельным блюдом, либо гарниром к мясу или рыбе.

ПП диетические блюда из кабачков

Ингредиенты –+3 порц.

  • Кабачок 3 шт. (небольшие)
  • Соль 2 щепотки
  • Перец чёрный молотый 2 щепотки
  • Масло растительное ½ ч.л.

Шаги 30 мин.

  1. ПП диетические блюда из кабачков

    Для приготовления ПП блюда из диетических кабачков, запеченных в духовке, сразу подготавливаем простой набор ингредиентов для блюда и включаем духовку на 180°С.

  2. ПП диетические блюда из кабачков

    Кабачки промываем под проточной водой и нарезаем крупными брусочками. У молодых кабачков кожуру с семенами можно не удалять. Любую форму для запекания смазываем растительным маслом и на нее выкладываем нарезку кабачков.

  3. ПП диетические блюда из кабачков

    Кабачки посыпаем солью с черным перцем и немного перемешиваем. По вкусу можно добавить другие приправы.

  4. ПП диетические блюда из кабачков

    Запекаем кабачки в течение 25 минут. Через 15 минут от начала запекания кабачковые брусочки перемешиваем, чтобы пропеклись равномерно.

  5. ПП диетические блюда из кабачков

    Запеченные в духовке ПП диетические кабачки перекладываем на тарелку, дополняем натуральным йогуртом или сметаной и сервируем к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

ПП оладьи из кабачков на сковороде

Калорийность кабачковых оладий, ведь сам овощ низкокалорийный, определяется добавлением муки и масла, без которых оладьи не получаются. В этом ПП варианте муку заменяем овсяными хлопьями, сахар исключаем и жарим оладьи на тефлоновой сковородке, что уменьшит их калорийность в 1,5-2 раза.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 2 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Овсяные хлопья – 3 ст.л.
  • Укроп – 10 гр.
  • Паприка – ½ ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Оливковое масло – 1 ч.л.
  • Йогурт – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки промыть, овощечисткой удалить кожуру и мякоть измельчить на крупной терке. Затем ее переложить на сито или просто руками максимально отжать сок.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 2. Укроп промыть и мелко нашинковать.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 3. В пену взбить яйцо со щепоткой соли и перелить его к кабачкам. Затем к кабачковой массе насыпать овсяные хлопья, соль и перец с паприкой по своему вкусу, добавить нарезку укропа и ложкой все хорошо перемешать.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 4. Разогреть тефлоновую сковороду и немного смазать оливковым маслом, выложить кабачковую массу, сформировав оладьи. На одну оладью класть 2 ст.л. кабачковой массы. Обжарить их на небольшом огне до легкого золотистого цвета с обеих сторон.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 5. Приготовленные на сковороде ПП оладьи из кабачков подать к столу горячие дополнив натуральным йогуртом. Приятного аппетита!

ПП диетические блюда из кабачков

Тушеные кабачки с овощами на сковороде

Тушеные кабачки с овощами на сковороде готовятся быстро, просто и будут низкокалорийным и вкусным блюдом для придерживающихся диеты или ПП людей. В этом рецепте набором овощей будут: кабачок, сладкий перец, помидор, морковь и лук. Вкус кабачков дополним чесноком с зеленью. Морковь с луком немного обжарим, что много калорий не добавит, но значительно улучшит вкус.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 500 гр.
  • Помидоры – 300 гр.
  • Перец болгарский – 120 гр.
  • Лук – 100 гр.
  • Морковь – 80 гр.
  • Чеснок – 2 зубка.
  • Зелень – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Оливковое масло – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций, подготовьте овощи и специи. Овощи почистите и промойте.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 2. Кабачок и сладкий перец, разрезав пополам, очистите от семян.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 3. Морковь нарежьте тонкими кружками, а лук маленькими кубиками.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 4. В сковороде для тушения овощей разогрейте оливковое масло и на нем немного обжарьте нарезку лука с морковью.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 5. Пока овощи жарятся, нарежьте небольшими кубиками кабачок со сладким перцем.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 6. Нарезку этих овощей переложите в сковородку и пожарьте при помешивании пару минут, чтобы овощи дали свой сок. Затем их по своему вкусу посыпьте солью с черным перцем.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 7. Помидоры нарежьте кубиками. Зелень и чеснок мелко нарубите ножом.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 8. Переложите помидоры в сковороду, и все перемешайте. Тушите овощи под прикрытой крышкой на небольшом огне до полной готовности, что займет у вас не более 15 минут. Воду или бульон к овощам можно не добавлять, так как достаточно сока.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 9. К концу тушения добавьте в сковородку зелень с чесноком, откорректируйте вкус и огонь выключите.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 10. Тушеные на сковороде кабачки с овощами разложите по тарелкам, и сервируйте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

ПП диетические блюда из кабачков

Диетические кабачки с фаршем, запеченные в духовке

Диетические кабачки с фаршем в этом рецепте готовим с соблюдением всех правил диетической кулинарии. Выбираем фарш из мяса птицы, как не содержащий жира и к нему для сочности, добавляем сырые помидоры с луком. Фарш кладем в «стаканчики» из кабачков и просто запекаем в духовке.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 2 шт.
  • Фарш индейки – 300 гр.
  • Помидор – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Растительное масло– для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить согласно рецепту все ингредиенты для блюда.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 2. Кабачки промыть, разрезать на кружки высотой более 3 см и из них сформировать «стаканчики», чайной ложкой удалив часть мякоти.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 3. В пиале вилкой взбить яйцо со щепоткой соли.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 4. Очищенную луковицу и помидор (кожуру можно удалить) нарезать маленькими кубиками. В отдельную посуду переложить фарш индейки, добавить нарезку овощей, немного соли и хорошо все перемешать.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 5. Форму для запекания смазать растительным маслом. Кабачковые «стаканчики» компактно заполнить фаршем и поставить в один слой в форму. Духовку включить на 180°С.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 6. Запечь диетические кабачки в течение 40 минут.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 7. Запеченные в духовке диетические кабачки с фаршем разложить по тарелкам, декорировать зеленью и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

ПП диетические блюда из кабачков

ПП запеканка из кабачков

Вариантов ПП запеканок на основе малокалорийного кабачка много, начиная от чисто овощных и заканчивая добавлением разных начинок в виде творога, сыра, грибов и нежирного мяса. В этом рецепте вам предлагается приготовить ПП запеканку с фаршем из индейки или курицы и дополнить его цветной капустой с чесноком и зеленью.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 2 шт.
  • Фарш индейки – 350 гр.
  • Цветная капуста – 300 гр.
  • Укроп – 3 веточки.
  • Лук зеленый – 3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубка.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Паприка – по вкусу.
  • Масло сливочное – 20 мл.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте, согласно рецепту, все ингредиенты для запеканки. Кабачки с цветной капустой и зеленью промойте под проточной водой и салфеткой уберите лишнюю влагу. Если фарш из индейки совсем постный, можно к нему добавить немного сливочного масла.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 2. Один кабачок, а для запеканки выберите кабачки молодые с тонкой кожурой, нарежьте тонкими кружками.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 3. Другой кабачок нарежьте  соломкой или брусочками.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 4. Цветную капусту разберите на небольшие соцветия и ножом мелко нарубите, чтобы фарш получился более однородным.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 5. Фарш переложите в отдельную посуду, добавьте к нему крошку цветной капусты, мелко нарезанную зелень, немного растопленного сливочного масла. Затем насыпьте соль с приправами, добавьте через чесночницу зубки чеснока, и все хорошо вымесите до однородного состояния. Дайте фаршу 5-6 минут для настаивания.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 6. Небольшую и глубокую форму для запекания смажьте растительным маслом. На дно выложите ровным слоем соломку кабачка.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 7. Поверх кабачков уложите фарш и ложкой уплотните.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 8. Слой фарша полностью закройте кружками кабачков. Смажьте их растительным маслом и посыпьте солью с приправами.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 9. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте в нее запеканку на 35 минут.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 10. Приготовленную ПП запеканку из кабачков порционно нарежьте, разложите по тарелкам и сервируйте к столу в горячем виде, дополнив свежими овощами. Приятного аппетита!

ПП диетические блюда из кабачков

ПП кабачки, запеченные с сыром в духовке

ПП кабачки, запеченные с сыром в духовке, готовят как для подачи самостоятельным блюдом, так и для гарнира к мясу или рыбе. Кабачки нарезаются тонкими ломтиками, дополняются приправами и запекаются под сырной корочкой. Если брать молодые кабачки, то им достаточно 20 минут для запекания, ведь этот овощ готовится быстро.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 2 шт.
  • Сыр твердый – 2 ст.л.
  • Прованские травы – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранные для запекания молодые кабачки с нежной кожурой и почти без семян хорошо промойте под проточной водой и насухо вытрите салфеткой.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 2. Острым ножом каждый кабачок разрежьте на четыре продольных ломтика.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 3. В отдельной пиале смешайте соль с прованскими травами и черным перцем.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 4. Ломтики кабачков хорошо и со всех сторон обваляйте в пряной смеси.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 5. Бумагой застелите противень или форму для запекания и смажьте ее растительным маслом. Уложите в форму кабачковые ломтики в пряной смеси, размещая кожурой вниз, можете их немного полить растительным маслом. Включите духовку на 180°С. Поместите кабачки в духовку на 15 минут.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 6. На мелкой терке измельчите кусочек любого твердого сыра, к кабачкам хорошо подходить «пармезан».

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 7. Кабачки достаньте из духовки, равномерно посыпьте тертым сыром.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 8. Продолжите запекание еще 3-5 минут, чтобы сыр расплавился и стал румяным.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 9. Запеченные с сыром в духовке ПП кабачки переложите на блюдо, дополните мелко нарезанной зеленью и сервируйте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

ПП диетические блюда из кабачков

ПП вафли из кабачков

ПП вафли из кабачков готовятся подобно оладьям, только получаются менее калорийными за счет жарения без масла и в электровафельнице. Кабачок измельчается только руками и с помощью крупной терки, чтобы овощ не дал много сока. В этом рецепте связующими ингредиентами берем яйцо и муку. При неприемлемости пшеничной муки, ее можно заменить рисовой, цельнозерновой или манкой.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Кабачок средний – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Мука/манка – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для вафель подготовить согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 2. Кабачок промыть и измельчить на крупной терке. Зрелый овощ предварительно очистить от кожуры и семян.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 3. В кабачковую массу разбить одно куриное яйцо.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 4. Затем насыпать по щепотке соли с черным перцем. По желанию можно добавить другие приправы и зелень.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 5. Насыпать указанное в рецепте количество выбранной муки.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 6. Ложкой эти ингредиенты хорошо перемешать.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 7. Разогреть вафельницу. Порционно столовой ложкой выкладывать в нее кабачковую массу.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 8. Обжарить вафли по 1-2 минуты до румяного цвета.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 9. Приготовленные ПП вафли из кабачков переложить на порционные тарелки и сервировать к столу с любым ПП соусом или свежими овощами. Приятного аппетита!

ПП диетические блюда из кабачков

Кабачки с куриной грудкой

Кабачки с куриной грудкой, как малокалорийные продукты в тандеме имеют разные варианты приготовления. В этом рецепте вам предлагается ПП вариант. Кабачок, лучше молодой, и куриную грудку нарежем, быстро обжарим без масла на тефлоновой сковороде и затем потушим. Приправы добавляем по своему вкусу.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 200 гр.
  • Куриная грудка – 200 гр.
  • Вода – 150 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить простой набор ингредиентов для этого блюда.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 2. Кабачок промыть, обсушить салфеткой и нарезать небольшими кусочками произвольной формы.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 3. Промыть и обсушить салфеткой куриную грудку. Нарезать ее поперек волокон так же небольшими кусочками.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 4. Разогреть сухую тефлоновую сковородку, выложить в нее нарезку кабачка с грудкой и обжарить при помешивании в течение нескольких минут.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 5. Затем в сковородку налить 150 мл горячей воды, добавить соль с выбранной приправой и все перемешать.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 6. Сковородку прикрыть крышкой и тушить кабачок с грудкой в продолжение 20 минут от начала кипения и на минимальном огне.

ПП диетические блюда из кабачков

Шаг 7. Приготовленные ПП кабачки с куриной грудкой переложить на тарелку и подать блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!

ПП диетические блюда из кабачков

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