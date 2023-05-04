ПП диетические блюда из кабачков – это широкая линейка разного вида кабачковых блюд: тушеных, запеченных, жареных, фаршированных, которые готовятся по правилам правильного питания. Кабачок содержит много жидкости, малокалорийный и одновременно богатый клетчатой и полезными микроэлементами, что делает его идеальным для правильного и диетического питания.

ПП диетические кабачки, запеченные в духовке

ПП диетические кабачки запекаются в духовке кусочками с небольшим количеством приправ и соли. Получаются кабачки сочными, с легкой румяной корочкой и подаются либо самостоятельным блюдом, либо гарниром к мясу или рыбе.

Ингредиенты –+3 порц.

Кабачок 3 шт. (небольшие)

Соль 2 щепотки

Перец чёрный молотый 2 щепотки

Масло растительное ½ ч.л.

Шаги 30 мин.

Для приготовления ПП блюда из диетических кабачков, запеченных в духовке, сразу подготавливаем простой набор ингредиентов для блюда и включаем духовку на 180°С. Кабачки промываем под проточной водой и нарезаем крупными брусочками. У молодых кабачков кожуру с семенами можно не удалять. Любую форму для запекания смазываем растительным маслом и на нее выкладываем нарезку кабачков. Кабачки посыпаем солью с черным перцем и немного перемешиваем. По вкусу можно добавить другие приправы. Запекаем кабачки в течение 25 минут. Через 15 минут от начала запекания кабачковые брусочки перемешиваем, чтобы пропеклись равномерно. Запеченные в духовке ПП диетические кабачки перекладываем на тарелку, дополняем натуральным йогуртом или сметаной и сервируем к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

ПП оладьи из кабачков на сковороде

Калорийность кабачковых оладий, ведь сам овощ низкокалорийный, определяется добавлением муки и масла, без которых оладьи не получаются. В этом ПП варианте муку заменяем овсяными хлопьями, сахар исключаем и жарим оладьи на тефлоновой сковородке, что уменьшит их калорийность в 1,5-2 раза.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Кабачок – 2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Овсяные хлопья – 3 ст.л.

Укроп – 10 гр.

Паприка – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Оливковое масло – 1 ч.л.

Йогурт – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки промыть, овощечисткой удалить кожуру и мякоть измельчить на крупной терке. Затем ее переложить на сито или просто руками максимально отжать сок.

Шаг 2. Укроп промыть и мелко нашинковать.

Шаг 3. В пену взбить яйцо со щепоткой соли и перелить его к кабачкам. Затем к кабачковой массе насыпать овсяные хлопья, соль и перец с паприкой по своему вкусу, добавить нарезку укропа и ложкой все хорошо перемешать.

Шаг 4. Разогреть тефлоновую сковороду и немного смазать оливковым маслом, выложить кабачковую массу, сформировав оладьи. На одну оладью класть 2 ст.л. кабачковой массы. Обжарить их на небольшом огне до легкого золотистого цвета с обеих сторон.

Шаг 5. Приготовленные на сковороде ПП оладьи из кабачков подать к столу горячие дополнив натуральным йогуртом. Приятного аппетита!

Тушеные кабачки с овощами на сковороде

Тушеные кабачки с овощами на сковороде готовятся быстро, просто и будут низкокалорийным и вкусным блюдом для придерживающихся диеты или ПП людей. В этом рецепте набором овощей будут: кабачок, сладкий перец, помидор, морковь и лук. Вкус кабачков дополним чесноком с зеленью. Морковь с луком немного обжарим, что много калорий не добавит, но значительно улучшит вкус.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Кабачок – 500 гр.

Помидоры – 300 гр.

Перец болгарский – 120 гр.

Лук – 100 гр.

Морковь – 80 гр.

Чеснок – 2 зубка.

Зелень – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Оливковое масло – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций, подготовьте овощи и специи. Овощи почистите и промойте.

Шаг 2. Кабачок и сладкий перец, разрезав пополам, очистите от семян.

Шаг 3. Морковь нарежьте тонкими кружками, а лук маленькими кубиками.

Шаг 4. В сковороде для тушения овощей разогрейте оливковое масло и на нем немного обжарьте нарезку лука с морковью.

Шаг 5. Пока овощи жарятся, нарежьте небольшими кубиками кабачок со сладким перцем.

Шаг 6. Нарезку этих овощей переложите в сковородку и пожарьте при помешивании пару минут, чтобы овощи дали свой сок. Затем их по своему вкусу посыпьте солью с черным перцем.

Шаг 7. Помидоры нарежьте кубиками. Зелень и чеснок мелко нарубите ножом.

Шаг 8. Переложите помидоры в сковороду, и все перемешайте. Тушите овощи под прикрытой крышкой на небольшом огне до полной готовности, что займет у вас не более 15 минут. Воду или бульон к овощам можно не добавлять, так как достаточно сока.

Шаг 9. К концу тушения добавьте в сковородку зелень с чесноком, откорректируйте вкус и огонь выключите.

Шаг 10. Тушеные на сковороде кабачки с овощами разложите по тарелкам, и сервируйте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Диетические кабачки с фаршем, запеченные в духовке

Диетические кабачки с фаршем в этом рецепте готовим с соблюдением всех правил диетической кулинарии. Выбираем фарш из мяса птицы, как не содержащий жира и к нему для сочности, добавляем сырые помидоры с луком. Фарш кладем в «стаканчики» из кабачков и просто запекаем в духовке.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Кабачок – 2 шт.

Фарш индейки – 300 гр.

Помидор – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Растительное масло– для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить согласно рецепту все ингредиенты для блюда.

Шаг 2. Кабачки промыть, разрезать на кружки высотой более 3 см и из них сформировать «стаканчики», чайной ложкой удалив часть мякоти.

Шаг 3. В пиале вилкой взбить яйцо со щепоткой соли.

Шаг 4. Очищенную луковицу и помидор (кожуру можно удалить) нарезать маленькими кубиками. В отдельную посуду переложить фарш индейки, добавить нарезку овощей, немного соли и хорошо все перемешать.

Шаг 5. Форму для запекания смазать растительным маслом. Кабачковые «стаканчики» компактно заполнить фаршем и поставить в один слой в форму. Духовку включить на 180°С.

Шаг 6. Запечь диетические кабачки в течение 40 минут.

Шаг 7. Запеченные в духовке диетические кабачки с фаршем разложить по тарелкам, декорировать зеленью и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

ПП запеканка из кабачков

Вариантов ПП запеканок на основе малокалорийного кабачка много, начиная от чисто овощных и заканчивая добавлением разных начинок в виде творога, сыра, грибов и нежирного мяса. В этом рецепте вам предлагается приготовить ПП запеканку с фаршем из индейки или курицы и дополнить его цветной капустой с чесноком и зеленью.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Кабачок – 2 шт.

Фарш индейки – 350 гр.

Цветная капуста – 300 гр.

Укроп – 3 веточки.

Лук зеленый – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка – по вкусу.

Масло сливочное – 20 мл.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте, согласно рецепту, все ингредиенты для запеканки. Кабачки с цветной капустой и зеленью промойте под проточной водой и салфеткой уберите лишнюю влагу. Если фарш из индейки совсем постный, можно к нему добавить немного сливочного масла.

Шаг 2. Один кабачок, а для запеканки выберите кабачки молодые с тонкой кожурой, нарежьте тонкими кружками.

Шаг 3. Другой кабачок нарежьте соломкой или брусочками.

Шаг 4. Цветную капусту разберите на небольшие соцветия и ножом мелко нарубите, чтобы фарш получился более однородным.

Шаг 5. Фарш переложите в отдельную посуду, добавьте к нему крошку цветной капусты, мелко нарезанную зелень, немного растопленного сливочного масла. Затем насыпьте соль с приправами, добавьте через чесночницу зубки чеснока, и все хорошо вымесите до однородного состояния. Дайте фаршу 5-6 минут для настаивания.

Шаг 6. Небольшую и глубокую форму для запекания смажьте растительным маслом. На дно выложите ровным слоем соломку кабачка.

Шаг 7. Поверх кабачков уложите фарш и ложкой уплотните.

Шаг 8. Слой фарша полностью закройте кружками кабачков. Смажьте их растительным маслом и посыпьте солью с приправами.

Шаг 9. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте в нее запеканку на 35 минут.

Шаг 10. Приготовленную ПП запеканку из кабачков порционно нарежьте, разложите по тарелкам и сервируйте к столу в горячем виде, дополнив свежими овощами. Приятного аппетита!

ПП кабачки, запеченные с сыром в духовке

ПП кабачки, запеченные с сыром в духовке, готовят как для подачи самостоятельным блюдом, так и для гарнира к мясу или рыбе. Кабачки нарезаются тонкими ломтиками, дополняются приправами и запекаются под сырной корочкой. Если брать молодые кабачки, то им достаточно 20 минут для запекания, ведь этот овощ готовится быстро.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Кабачок – 2 шт.

Сыр твердый – 2 ст.л.

Прованские травы – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранные для запекания молодые кабачки с нежной кожурой и почти без семян хорошо промойте под проточной водой и насухо вытрите салфеткой.

Шаг 2. Острым ножом каждый кабачок разрежьте на четыре продольных ломтика.

Шаг 3. В отдельной пиале смешайте соль с прованскими травами и черным перцем.

Шаг 4. Ломтики кабачков хорошо и со всех сторон обваляйте в пряной смеси.

Шаг 5. Бумагой застелите противень или форму для запекания и смажьте ее растительным маслом. Уложите в форму кабачковые ломтики в пряной смеси, размещая кожурой вниз, можете их немного полить растительным маслом. Включите духовку на 180°С. Поместите кабачки в духовку на 15 минут.

Шаг 6. На мелкой терке измельчите кусочек любого твердого сыра, к кабачкам хорошо подходить «пармезан».

Шаг 7. Кабачки достаньте из духовки, равномерно посыпьте тертым сыром.

Шаг 8. Продолжите запекание еще 3-5 минут, чтобы сыр расплавился и стал румяным.

Шаг 9. Запеченные с сыром в духовке ПП кабачки переложите на блюдо, дополните мелко нарезанной зеленью и сервируйте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

ПП вафли из кабачков

ПП вафли из кабачков готовятся подобно оладьям, только получаются менее калорийными за счет жарения без масла и в электровафельнице. Кабачок измельчается только руками и с помощью крупной терки, чтобы овощ не дал много сока. В этом рецепте связующими ингредиентами берем яйцо и муку. При неприемлемости пшеничной муки, ее можно заменить рисовой, цельнозерновой или манкой.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Кабачок средний – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Мука/манка – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для вафель подготовить согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций.

Шаг 2. Кабачок промыть и измельчить на крупной терке. Зрелый овощ предварительно очистить от кожуры и семян.

Шаг 3. В кабачковую массу разбить одно куриное яйцо.

Шаг 4. Затем насыпать по щепотке соли с черным перцем. По желанию можно добавить другие приправы и зелень.

Шаг 5. Насыпать указанное в рецепте количество выбранной муки.

Шаг 6. Ложкой эти ингредиенты хорошо перемешать.

Шаг 7. Разогреть вафельницу. Порционно столовой ложкой выкладывать в нее кабачковую массу.

Шаг 8. Обжарить вафли по 1-2 минуты до румяного цвета.

Шаг 9. Приготовленные ПП вафли из кабачков переложить на порционные тарелки и сервировать к столу с любым ПП соусом или свежими овощами. Приятного аппетита!

Кабачки с куриной грудкой

Кабачки с куриной грудкой, как малокалорийные продукты в тандеме имеют разные варианты приготовления. В этом рецепте вам предлагается ПП вариант. Кабачок, лучше молодой, и куриную грудку нарежем, быстро обжарим без масла на тефлоновой сковороде и затем потушим. Приправы добавляем по своему вкусу.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Кабачок – 200 гр.

Куриная грудка – 200 гр.

Вода – 150 мл.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить простой набор ингредиентов для этого блюда.

Шаг 2. Кабачок промыть, обсушить салфеткой и нарезать небольшими кусочками произвольной формы.

Шаг 3. Промыть и обсушить салфеткой куриную грудку. Нарезать ее поперек волокон так же небольшими кусочками.

Шаг 4. Разогреть сухую тефлоновую сковородку, выложить в нее нарезку кабачка с грудкой и обжарить при помешивании в течение нескольких минут.

Шаг 5. Затем в сковородку налить 150 мл горячей воды, добавить соль с выбранной приправой и все перемешать.

Шаг 6. Сковородку прикрыть крышкой и тушить кабачок с грудкой в продолжение 20 минут от начала кипения и на минимальном огне.

Шаг 7. Приготовленные ПП кабачки с куриной грудкой переложить на тарелку и подать блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!