ПП вафли в духовке

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Описание приготовления:

Вафли являются отличным вариантом быстрого и полезного сладкого завтрака, поэтому расскажу вам, как приготовить ПП вафли в духовке, если у вас нету вафельницы. Для этого желательно иметь специальную форму для выпекания вафель, так как с ее помощью готовое блюдо получается очень красивым. В этом рецепте за основу теста для вафель взят натуральный йогурт, который вы по желанию можете подсластить с помощью сиропов, меда или сахара. Обязательно украсьте готовое блюдо шоколадным сиропом и ягодами.

Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Молочные продукты / Тесто
Блюдо: Выпечка / Вафли / Сладкое
Диета: ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

  • Натуральный йогурт 100 Миллилитров
  • Яйцо 1 Штука
  • Овсяная мука 1 Ст. ложка
  • Рисовая мука 1 Ст. ложка
  • Кокосовая стружка 0,5 Ст. ложки
  • Какао 1 Чайная ложка
  • Разрыхлитель 1 Щепотка

Количество порций 6

Как приготовить «ПП вафли в духовке»

ПП вафли в духовке

1. В йогурт добавьте яйцо. Слегка взбейте венчиком до однородного состояния. Добавьте овсяную муку, рисовую муку, кокосовую стружку, подсластитель, разрыхлитель и ванилин по вкусу.

ПП вафли в духовке

2. По желанию можете сделать вафли шоколадными, добавив в тесто какао. Выпекайте в вафельнице или в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

ПП вафли в духовке

3. Готовые вафли полейте шоколадным сиропом и украсьте ягодами и кокосовой стружкой. Приятного аппетита!

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