Описание приготовления:
Вафли являются отличным вариантом быстрого и полезного сладкого завтрака, поэтому расскажу вам, как приготовить ПП вафли в духовке, если у вас нету вафельницы. Для этого желательно иметь специальную форму для выпекания вафель, так как с ее помощью готовое блюдо получается очень красивым. В этом рецепте за основу теста для вафель взят натуральный йогурт, который вы по желанию можете подсластить с помощью сиропов, меда или сахара. Обязательно украсьте готовое блюдо шоколадным сиропом и ягодами.
Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Молочные продукты / Тесто
Блюдо: Выпечка / Вафли / Сладкое
Диета: ПП рецепты
Состав / Ингредиенты:
- Натуральный йогурт 100 Миллилитров
- Яйцо 1 Штука
- Овсяная мука 1 Ст. ложка
- Рисовая мука 1 Ст. ложка
- Кокосовая стружка 0,5 Ст. ложки
- Какао 1 Чайная ложка
- Разрыхлитель 1 Щепотка
Количество порций 6
Как приготовить «ПП вафли в духовке»
1. В йогурт добавьте яйцо. Слегка взбейте венчиком до однородного состояния. Добавьте овсяную муку, рисовую муку, кокосовую стружку, подсластитель, разрыхлитель и ванилин по вкусу.
2. По желанию можете сделать вафли шоколадными, добавив в тесто какао. Выпекайте в вафельнице или в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
3. Готовые вафли полейте шоколадным сиропом и украсьте ягодами и кокосовой стружкой. Приятного аппетита!