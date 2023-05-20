Описание приготовления:

Вафли являются отличным вариантом быстрого и полезного сладкого завтрака, поэтому расскажу вам, как приготовить ПП вафли в духовке, если у вас нету вафельницы. Для этого желательно иметь специальную форму для выпекания вафель, так как с ее помощью готовое блюдо получается очень красивым. В этом рецепте за основу теста для вафель взят натуральный йогурт, который вы по желанию можете подсластить с помощью сиропов, меда или сахара. Обязательно украсьте готовое блюдо шоколадным сиропом и ягодами.

Назначение: На завтрак / На полдник

Основной ингредиент: Молочные продукты / Тесто

Блюдо: Выпечка / Вафли / Сладкое

Диета: ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

Натуральный йогурт 100 Миллилитров

Яйцо 1 Штука

Овсяная мука 1 Ст. ложка

Рисовая мука 1 Ст. ложка

Кокосовая стружка 0,5 Ст. ложки

Какао 1 Чайная ложка

Разрыхлитель 1 Щепотка

Количество порций 6

Как приготовить «ПП вафли в духовке»

1. В йогурт добавьте яйцо. Слегка взбейте венчиком до однородного состояния. Добавьте овсяную муку, рисовую муку, кокосовую стружку, подсластитель, разрыхлитель и ванилин по вкусу.

2. По желанию можете сделать вафли шоколадными, добавив в тесто какао. Выпекайте в вафельнице или в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

3. Готовые вафли полейте шоколадным сиропом и украсьте ягодами и кокосовой стружкой. Приятного аппетита!