Описание приготовления:

Запеканка получается сытной, персики прекрасно ее дополняют и придают сочность. Запеканку можно подавать украсив дольками персиков или подать со сметаной или финиковым сиропом. Вместо персиков можно взять абрикосы или другие фрукты.

Назначение: На завтрак / На полдник

Основной ингредиент: Фрукты / Персик / Молочные продукты / Творог

Блюдо: Выпечка / Запеканка

Диета: ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

Творог 400 Грамм (жирный)

Мед 40 Грамм

Яйцo 3 Штуки

Сметанa 80 Грамм

Мука кукурузная 60 Грамм

Персик 150 Грамм

Масло растительное 1 Ст. ложка (для смазывания формы)

Количество порций 4

Калорийность

155 ккал

Калорийность

11 г

Белки

7 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «ПП запеканка с персиками»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ПП запеканки с персиками. Фрукты тщательно вымойте и вытрите.

В миску выложите творог, кукурузную муку и яйца.

В миску выложите сметану, мед и хорошенько перемешайте до однородной массы. Дайте постоять при комнатной температуре в течение 15 минут.

У персиков удалите ядро и порежьте кубиком, добавьте в творожную массу, перемешайте.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и переложите творожную массу, разровняйте.

Выпекайте запеканку в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 25-35 минут, до готовности. Спустя время достаньте форму с запеканкой из духовки, полностью остудите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!