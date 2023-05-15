ПП запеканка с персиками

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Описание приготовления:

Запеканка получается сытной, персики прекрасно ее дополняют и придают сочность. Запеканку можно подавать украсив дольками персиков или подать со сметаной или финиковым сиропом. Вместо персиков можно взять абрикосы или другие фрукты.

Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Фрукты / Персик / Молочные продукты / Творог
Блюдо: Выпечка / Запеканка
Диета: ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 400 Грамм (жирный)
  • Мед 40 Грамм
  • Яйцo 3 Штуки
  • Сметанa 80 Грамм
  • Мука кукурузная 60 Грамм
  • Персик 150 Грамм
  • Масло растительное 1 Ст. ложка (для смазывания формы)

Количество порций 4

Калорийность

155 ккал

Калорийность

11 г

Белки

7 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «ПП запеканка с персиками»

ПП запеканка с персиками

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ПП запеканки с персиками. Фрукты тщательно вымойте и вытрите.

ПП запеканка с персиками

В миску выложите творог, кукурузную муку и яйца.

ПП запеканка с персиками

В миску выложите сметану, мед и хорошенько перемешайте до однородной массы. Дайте постоять при комнатной температуре в течение 15 минут.

ПП запеканка с персиками

У персиков удалите ядро и порежьте кубиком, добавьте в творожную массу, перемешайте.

ПП запеканка с персиками

Форму для запекания смажьте растительным маслом и переложите творожную массу, разровняйте.

ПП запеканка с персиками

Выпекайте запеканку в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 25-35 минут, до готовности. Спустя время достаньте форму с запеканкой из духовки, полностью остудите и подавайте к столу.

ПП запеканка с персиками

Приятного аппетита!

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