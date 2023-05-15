Описание приготовления:
Запеканка получается сытной, персики прекрасно ее дополняют и придают сочность. Запеканку можно подавать украсив дольками персиков или подать со сметаной или финиковым сиропом. Вместо персиков можно взять абрикосы или другие фрукты.
Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Фрукты / Персик / Молочные продукты / Творог
Блюдо: Выпечка / Запеканка
Диета: ПП рецепты
Состав / Ингредиенты:
- Творог 400 Грамм (жирный)
- Мед 40 Грамм
- Яйцo 3 Штуки
- Сметанa 80 Грамм
- Мука кукурузная 60 Грамм
- Персик 150 Грамм
- Масло растительное 1 Ст. ложка (для смазывания формы)
Количество порций 4
Калорийность
155 ккал
Калорийность
11 г
Белки
7 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «ПП запеканка с персиками»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ПП запеканки с персиками. Фрукты тщательно вымойте и вытрите.
В миску выложите творог, кукурузную муку и яйца.
В миску выложите сметану, мед и хорошенько перемешайте до однородной массы. Дайте постоять при комнатной температуре в течение 15 минут.
У персиков удалите ядро и порежьте кубиком, добавьте в творожную массу, перемешайте.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и переложите творожную массу, разровняйте.
Выпекайте запеканку в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 25-35 минут, до готовности. Спустя время достаньте форму с запеканкой из духовки, полностью остудите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!