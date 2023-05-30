Правда ли, что черный хлеб полезнее белого? Ответил нутрициолог

Существует предположение, что вместо хлеба из белой муки лучше отдать предпочтение черному хлебу, ведь он полезнее, но правда ли это?

Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал, что черный хлеб считается действительно полезнее белого, но это касается не всех его видов.

Черный хлеб изготавливается из цельнозерновой муки, которая содержит больше клетчатки, минералов и витаминов, чем рафинированная белая мука. Эти питательные вещества помогают регулировать уровень сахара в крови, укрепляют сердечно-сосудистую систему и способствуют хорошему пищеварению.

«Однако не весь черный хлеб автоматически полезен для здоровья. Некоторые сорта могут содержать добавленный сахар, консерванты или другие вредные для здоровья ингредиенты, которые снижают питательную ценность хлеба. Поэтому важно обращать внимание на список ингредиентов при покупке черного хлеба», — пояснил эксперт.

В качественном черном хлебе с хорошим составом есть клетчатка, витамины группы В, железо, магний и цинк, а также фитохимические вещества. Белый хлеб также содержит эти питательные вещества, но в меньшем количестве, рассказал врач.

«Традиционный немецкий черный хлеб готовится из ржаной муки и содержит больше клетчатки, чем белый хлеб. Вот почему он насыщает вас дольше, чем белый хлеб», — объяснил Игорь Строков.

Эксперт в разговоре с порталом «МедикФорум» дополнил, что из-за высокого содержания клетчатки черный хлеб также медленнее переваривается.