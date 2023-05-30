Правда ли, что кофе бодрит? Ответила диетолог

Некоторые люди считают, что кофе — лучший способ взбодриться, однако другие убеждены, что это — миф. Помогает ли кофе взбодриться на самом деле?

Врач-диетолог Ольга Лушникова рассказала, что кофе обладает множеством полезных свойств. Например, снижает риск развития старческой деменции, болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, некоторых онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов.

Однако, несмотря на всю пользу, кофе все же не может полноценно избавить организм от усталости, сообщает «Лента.ру».

Кофеин, которым богаты кофейные напитки, считается психоактивным стимулятором, который блокирует тормозные нейромедиаторы. Это активизирует центральную нервную систему и вызывает чувство бодрости, так называемый прилив энергии.

«Нужно помнить, что кофеин не устраняет усталость и не восполняет энергию. Он помогает временно активизировать физиологические ресурсы организма, после чего наступает еще большая усталость и истощение», — объяснила врач.

По этой причине злоупотреблять кофе нельзя: в день взрослому человеку рекомендуется выпить 1–3 чашки. Употребление более трех чашек кофе в день негативно влияет на работу и здоровье нервной системы, а также из организма вымываются кальций и магний.

Злоупотребление кофе может привести и к формированию зависимости, предостерегла эксперт.

«Со временем для того, чтобы получить привычный заряд энергии и бодрости, человеку требуются все большие дозы кофе, и формируется зависимость», — пояснила врач.