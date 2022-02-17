Правда ли в ДТП в Крыму, где погибла пенсионерка, мог участвовать депутат?

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По данным следственного комитета РК, 14 февраля 2022 года в Симферополе, на ул. Ленина, водитель, управлявший автомобилем марки «БМВ», наехал на пожилую женщину. Позже она скончалась в больнице.

Расследование ДТП с погибшей пенсионеркой в Симферополе взял на контроль СК Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации, в настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. Автомобиль изъят и осмотрен с применением криминалистической техники. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

16 февраля многие СМИ опубликовали информацию со ссылкой на Телеграм-канал Baza, о том, что виновником ДТП может являться депутат Госсовета РК, член партии «Единая Россия», Игорь Буданов. В следственных органах пока не комментируют эту информацию.