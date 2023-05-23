Правила получения шенгенской мультивизы могут различаться в зависимости от конкретной страны, выдающей визу, однако существуют общие принципы и требования, которые регулируют процесс получения шенгенской мультивизы. Вот тут https://samoletpolet.ru/pravila-polucheniya-shengenskoj-multivizy-dlya-rossiyan-v-2023-godu-spisok-dokumentov-stoimost-sposoby-polucheniya-vizy/ есть некоторая информация о правилах и требованиях для получения шенгенской мультивизы:

1. Определение страны выдачи визы: Шенгенская мультивиза выдается гражданам, которые планируют посещать несколько стран-участниц шенгенского соглашения. Однако виза обычно выдается одной конкретной страной, которая становится главным пунктом въезда или основной страной поездки. Поэтому первым шагом является определение страны, которая будет выдавать шенгенскую мультивизу.

2. Заполнение анкеты: Для получения шенгенской мультивизы необходимо заполнить анкету на визу, предоставленную консульским отделом или посольством выбранной страны. В анкете требуется указать личные данные, планируемые даты поездки, цель поездки, информацию о финансовом обеспечении и прочие подробности.

3. Паспорт: Для получения шенгенской мультивизы требуется иметь действительный паспорт с оставшимся сроком действия, который превышает дату окончания предполагаемой поездки. Также может потребоваться наличие свободных страниц для размещения визы.

4. Фотография: Обычно требуется предоставление недавней фотографии, соответствующей определенным стандартам, таким как размер и фон.

5. Доказательства финансовой состоятельности: В процессе подачи заявки на шенгенскую мультивизу могут потребоваться доказательства финансовой способности покрыть расходы во время поездки. Это может включать выписку из банковского счета, справку с работы о заработной плате, бронь гостиницы или подтверждение бронирования билетов.

6. Медицинская страховка: Часто требуется наличие медицинской страховки, которая покрывает расходы на медицинскую помощь и несчастные случаи во время пребывания в шенгенской зоне.

7. Документы, подтверждающие цель поездки: В зависимости от цели поездки (туризм, деловая поездка, учеба и т.д.), могут потребоваться дополнительные документы, такие как приглашение от бизнес-партнера, бронь гостиницы, подтверждение учебного заведения и т.д.

8. План поездки: Может потребоваться предоставление детального плана поездки, включая список посещаемых стран, даты пребывания и предполагаемые места проживания.

Важно отметить, что требования и процедуры могут отличаться для разных стран и индивидуальных обстоятельств. Поэтому рекомендуется своевременно обратиться к консульскому отделу или посольству выбранной страны для получения точной информации о правилах и требованиях для получения шенгенской мультивизы.