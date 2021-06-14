Правительство города наградило победителей конкурса «Севастопольские мастера-2021»

В течение 15 лет в нашем городе проходит региональный конкурс профессионального мастерства «Севастопольские мастера», учреждённый организацией профсоюзов, объединением работодателей и местным Правительством. Его главная цель – поощрение талантливых людей, достигших весомых результатов в своей трудовой деятельности. В нынешнем году победителей конкурса награждали в день рождения города-героя.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Вы знаете, эти люди действительно профессионалы своего дела, это люди, которые представляют совершенно разные профессии. Всех их объединяет одно – стремление сделать свою профессию лучше для того, чтобы показать, что это делается для своей семьи, для родины, потому что это очень нужно».

Из года в год количество желающих принять участие в конкурсе растёт. В 2021-м организаторы учредили 18 номинаций. Победители в каждой из них вышли на летнюю сцену Дворца детского и юношеского творчества, чтобы получить заслуженные награды из рук представителей Правительства Севастополя.

АНЖЕЛА ГРИЩЕНКО, участковая медсестра Городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова: «Я очень рада, что меня наградили от нашей больницы, от всего нашего большого коллектива доверили именно мне получить эту награду. Я очень рада, что вообще могу помогать в жизни многим пациентам, и я знаю, что я однозначно продлеваю жизнь очень многим людям».

Медработники и учителя, водители транспорта, пожарные и сварщики, библиотекари и воспитатели. Для всех награждённых выбранная профессия стала призванием. Каждый личным примером доказывает, что любой труд престижен и необходим обществу.

СВЕТЛАНА ХРОМЕНКОВА, ведущий библиотекарь филиала № 5 Севастопольской Центральной библиотечной системы для взрослых: «Такие эмоции, что я рада, что живу в этом самом лучшем городе Земли, и буду стараться работать ещё сколько хватит сил. Жить в этом городе и плохо работать – такого не может быть! Всей своей жизнью мы доказываем то, что мы – севастопольцы!»