Правительство России выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам

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Правительство России направит более 52 миллиардов рублей до конца зимы на выплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил во вторник на заседании президиума координационного совета при Президенте по борьбе с распространением COVID-19 на территории страны.

МИХАИЛ МИШУСТИН, председатель Правительства Российской Федерации: «Направим на специальные социальные выплаты медицинским работникам ещё свыше 52 миллиардов рублей. Это средства на декабрь, январь и февраль. Такое распоряжение уже подписано. Уважаемые коллеги, ваша задача, следить чтобы и эти средства, и выделенные ранее быстро и вовремя поступали к адресатам».

Мишустин также поручил министру здравоохранения и главе Росздравнадзора страны проконтролировать выплаты медикам, поскольку средства на эти цели, как и на закупку препаратов для лечения коронавируса «федеральный центр перечисляет вовремя и в полном объеме».

Также Михаил Миушстин подчеркнул, что власти российских регионов должны заранее принять меры для того, чтобы в период новогодних праздников система здравоохранения работала эффективно.