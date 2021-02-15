Правительство России выделит 10 млрд рублей на лекарства тяжелобольным детям

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Правительство России направит 10 миллиардов рублей на закупку лекарств и технических средств реабилитации для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в Москве в понедельник.

МИХАИЛ МИШУСТИН, председатель Правительства Российской Федерации: «Это первый транш. Всего в бюджете на текущий год мы предусмотрели 60 миллиардов рублей. Они пойдут на приобретение не только препаратов, но и технических средств реабилитации. Важно обеспечить детей всем необходимым».

Для поддержки детей с тяжёлыми, жизнеугрожающими, хроническими и редкими заболеваниями в России основан фонд «Круг добра». Указ о его создании Президент России Владимир Путин подписал 5 января 2021 года. Работа фонда позволит обеспечить тысячи детей необходимым лечением – закупать дорогостоящие препараты, которые пока ещё не зарегистрированы в России. Средства в «Круг добра» будут поступать за счёт повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год.

МИХАИЛ МИШУСТИН, председатель Правительства Российской Федерации: «Правительство серьёзное внимание уделяет вопросам защиты здоровья наших граждан, в первую очередь – самых маленьких. По поручению президента создан Фонд «Круг добра». Его главная задача – помочь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями. Им нужна особая медицинская помощь и зачастую дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами».