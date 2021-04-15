Правительство Севастополя намерено подать в суд на проектировщика Индустриального парка

В Севастополе приступили к строительству индустриального парка «Гераклид». Сдавать его планируют в два этапа из-за некачественной работы проектировщика, с которого могут взыскать штраф через суд. Об этом заявил директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя Илларион Гапицонов во время осмотра объекта 15 апреля.

Две важные дорожные артерии Севастополя – Камышовое шоссе и улица Индустриальная, железнодорожная ветка, а неподалёку – и строящийся 8-й этап федеральной трассы «Таврида». Такое место рядом с удобной транспортной развязкой отвели под будущий индустриальный парк «Гераклид». На территории почти 78 гектаров севастопольские предприниматели смогут разместить своё производство в рамках свободной экономической зоны. Участки размежуют, а потом каждая компания сможет построить помещения для собственных нужд. Сейчас рабочие готовят инженерную инфраструктуру под будущие производственные цеха.

МАРГАРИТА БОРИСЕНКО, корреспондент: «Первым делом строители прокладывают дорогу протяжённостью почти полтора километра и проводят инженерные коммуникации: электричество, газо- и водоснабжение, а также канализацию».

Уже два десятка предпринимателей заинтересованы в размещении своих промышленных цехов и складов в севастопольском индустриальном парке. Преимущество отдают местным производителям, но также ведут переговоры с компаниями со всей России.

РОМАН ВЕЛИЧИНСКИЙ, генеральный директор АО «Корпорация развития Севастополя»: «Производства разные: это и производство строительных материалов, пищевая промышленность, биотехнологии. У нас есть достаточно крупный, я бы сказал, даже инновационный проект. И буквально вчера к нам пришёл проект по производству медицинских изделий. С учётом того, что в Севастополе строится большой медицинский кластер, производство медицинских изделий будет достаточно важным аспектом нашей работы».

Строительство пока ведётся на двух участках из трёх. Проектировщик – ООО «Кузнецкая проектная компания» – некачественно провёл инженерные изыскания и не позволил вовремя начать работы на третьем – где раньше находился мусоросжигательный завод. Сейчас подрядчик обнаружил свалку бытовых отходов почти 20 метров в глубину. На её месте строители произведут рекультивацию грунта.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Нами будет принято техническое решение о разделении строительства на два этапа. Это не будет препятствовать своевременному вводу объекта. У нас сейчас ведётся досудебная претензионная работа. В дальнейшем, конечно, заказчик будет обращаться в суд. В принципе, нами принято решение со всеми подрядными организациями, которые недобросовестно справились с доверенными им работами по государственному контракту, вести претензионную работу и взыскивать в бюджет Севастополя все пени и штрафы, которые предусматривает законодательство».

Строительство индустриального парка «Гераклид» запланировали ещё в 2016 году. Правительство Севастополя несколько раз проводило конкурс для поиска подрядчика. Но компанию, желающую заняться таким масштабным проектом, так и не нашли. Поэтому строительство индустриального парка доверили государственному предприятию «Севастопольстройпроект», недавно созданному в качестве единого подрядчика по проектированию и строительству городских объектов. Эта компания обещает сдать первую очередь индустриального парка – 55 гектаров – через год. Появится для будущих рабочих промышленных предприятий и небольшая зона релаксации – среди строительных массивов рабочие оставили небольшой зелёный островок из краснокнижных деревьев.

Маргарита Борисенко, Денис Александрович, «Севинформбюро»