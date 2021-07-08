Правительство Севастополя оцифрует отношения с ресурсоснабжающими организациями

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В Правительстве Севастополя готовят нормативно-правовые документы, которые будут регламентировать взаимодействие предпринимателей и предприятий города с ресурсоснабжающими организациями с помощью специальной цифровой платформы. Об этом вице-губернатор Мария Литовко, курирующая экономический блок, рассказала на встрече директора АО «Корпорация «МСП» Александра Исаевича с предпринимательским сообществом города. Один из участников встречи рассказал о проблемах при реализации проектов – срок согласования с поставщиками энергоресурсов порой составляет до года.

«Прямо сегодня можем предложить предпринимателям «ручной способ» решения таких проблем с помощью «Корпорации развития Севастополя». Срок ответа по проектам, которые ведет КРС, не должен превышать 10 дней, это предусмотрено соглашениями, заключенными с ресурсоснабжающими организациями», – объяснила Мария Литовко.

По ее словам, в следующем году у предпринимателей появится возможность обращаться в эти организации с помощью цифровой платформы.

«Не хождение по мукам и затянувшийся обмен письмами – а прохождение всех этапов онлайн, в личном кабинете», – уточнила вице-губернатор.

Как рассказала Мария Литовко, сначала эту платформу и алгоритм получения техусловий онлайн апробируют в Правительстве города, при оформлении документов, необходимых для строительства объектов ФЦП. А уже в следующем году отношения с ресурсоснабжающими организациями смогут «оцифровать» предприятия и предприниматели Севастополя.