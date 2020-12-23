Правительство Севастополя представило отчет за прошлый год

Фото: sev.gov.ru

На сайте Законодательного собрания Севастополя появился отчет о деятельности Правительства города за 2019 год. В соответствии с планом контрольной деятельности, он должен был состояться еще весной, однако первая волна пандемии, а затем и выборы, сдвинули сроки. В итоге отчет губернатора в Заксобрании состоится в пятницу, 25 декабря.

Конечно, отчетные данные по состоянию на 1 января 2020 года к этой дате уже, мягко говоря, не актуальны, поэтому речь пойдет о работе правительства под руководством Михаила Развожаева за последние полтора года в целом. Напомним, смотреть отчет главы города в прямой трансляции можно на сайте Заксобрания.

Ну а пока можно изучить данные на начало этого года. Например, в 2019 году выдано на 229 меньше свидетельств о рождении, чем в 2018. А вот количество свидетельств о смерти, напротив, выросло — на 180 случаев. Число свадеб и разводов в городе в 2018 и 2019 году было примерно на одном уровне. Как повлияла пандемия 2020 года на эту демографическую статистику, пока не известно, в отчете за прошлый год таких данных нет.

А вот в сфере межэтнических отношений, надеемся, ничего не изменилось, несмотря на пандемию. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, составляет 80,5%, уровень общероссийской гражданской идентичности составил 75%.

Случаев межнациональных и межконфессиональных конфликтов в прошлом году в Севастополе не было — пожелаем, чтобы их не было и впредь.

Полностью с отчетом о работе исполнительной власти можно ознакомиться на сайте городского парламента.