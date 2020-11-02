Правительство Севастополя проиграло суд за Учкуевку

Подведомственное Департаменту городского хозяйства госучреждение «Парки и скверы» проиграло подрядчику судебный процесс за парк «Учкуевка». Речь идет о контракте на уборку парка на сумму свыше 26 миллионов рублей, который заключили в начале этого года.

Напомним, конкурс на уборку нового общественного пространства ГБУ «Парки и скверы» объявило в последние дни прошлого года – буквально 30 декабря.

Уже 10 января определили победителя – им стало ООО «Лидер», микрофирма, зарегистрированная в январе 2019 года.

И сумма, в которую оценили уборку парка, и поспешность проведения конкурса, даже тогда вызвали много вопросов. Но 7 февраля контракт все же был заключен.

После этого компания «Лидер» получила из бюджета города более 5 млн рублей, однако в начале июня контракт на уборку парка был расторгнут по решению заказчика, в связи с претензиями к качеству работ.

Однако, как стало известно из материалов судебного дела, специалисты ГБУ «Парки и скверы» так и не смогли доказать в суде факт неисполнения подрядчиком условий контракта.

В итоге суд вынес решение в пользу подрядчика – расторжение контракта было признано незаконным. На днях ГБУ «Парки и скверы» проиграло это дело уже в апелляционной инстанции. Сейчас парк, созданный в Севастополе Правительством Москвы, убирают силами госучреждения. Но история про спорный контракт и выведенные из бюджета 5 миллионов рублей на этом явно не закончилась.

Известно, что в других районах города за саночистку отвечает компания «Чистый город», связанная с депутатом Заксобрания от ЛДПР Ильей Журавлевым. Этот подрядчик получил от Правительства несколько контрактов на уборку на сумму свыше миллиарда рублей. Несмотря на многочисленные жалобы севастопольцев по поводу санитарного состояния города, эти контракты горхозом не расторгаются. Самый крупный из них – на сумму более 600 миллионов рублей — истекает в декабре этого года.

Возникает риторический вопрос – если «Парки и скверы», будучи госзаказчиком по контракту на уборку огражденной территории парка, не могут ни проконтролировать работу одного подрядчика, ни грамотно оформить документы по фактам некачественного выполнения работ, то как этот же госзаказчик проверяет и контролирует работу генподрядчика и нескольких соисполнителей по ежедневной уборке разных районов города?

Лариса Петренко