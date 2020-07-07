Правительство выделит на отпускные медикам 5 млрд рублей

Кабинет министров выделит 5 миллиардов рублей на отпускные для медицинских работников, которые получали доплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекций. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что деньги предназначены для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, водителей скорых, а также сотрудников медорганизаций, подведомственных органам власти, сообщает НСН.

Отмечается, что средства пойдут как на оплату взятых отпусков, так и на выплату компенсаций за неиспользованные.

Напомним, в конце июня Владимир Путин объявил о продлении выплат медицинским работникам на июль и август. А 12 числа правительство РФ приняло проект распоряжения о финансовой поддержке медработников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.