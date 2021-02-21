Правительство заплатило за транспорт Севастополя

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«Государственная транспортная лизинговая компания», по контрактам с которой в Севастополе обновляется общественный транспорт, отказалась от иска к «Севэлектроавтотрансу». Сумма исковых требований составляла 414 миллионов рублей, на сегодня долги севастопольского ГУПа погашены, арбитражный суд прекратил дело.

О том, что у ГУП «Севэлектроавтотранс» возникли финансовые проблемы с лизинговой компанией, стало известно осенью прошлого года. В случае, если бы кредитор выиграл дело и получил исполнительный лист на взыскание, задолженность в сотни миллионов могла бы блокировать работу транспортного предприятия.

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На урегулирование понадобилось несколько месяцев, но все же в Правительстве города нашли необходимую сумму и внесли лизинговые платежи за 2020 год.

Как ранее сообщало НТС, в Севастополе продолжается обновление общественного транспорта по лизинговым контрактам. Так, в прошлом году «Севэлектроавтотранс» получил сто новых троллейбусов модели «Авангард», их закупили у вологодского производителя, компании «Транс-Альфа». Кроме того, так же, по лизинговым схемам при участии «ГТЛК» город планирует покупать новые катера для пассажирских перевозок.

Лариса Петренко