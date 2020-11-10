Правоохранители Украины задержали бывшего замначальника крымской милиции

Правоохранители Украины задержали на границе с Крымом экс-заместителя начальника главка МВД Украины в АР Крым Николая Федоряна, передают «РИА Новости (Крым)».

Суд избрал меру пресечения задержанным членам террористической организации Сотрудники так называемой «прокуратуры АРК» задержали мужчину, который регулярно «оказывал помощь» правоохранителям Крыма при проведении обысков и задержаний граждан, подозреваемых в причастности к запрещенной в РФ террористической организации.

Задержанному грозит от 12 до 15 лет лишения свободы. На данный момент задержанного арестовали на 60 суток.