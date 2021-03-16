Правоохранители задержали в Ялте мошенницу

В Ялте задержали местную жительницу, которая подозревается в посредничестве во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба Следкома РФ по Крыму и Севастополю.

СК возбудил дело по факту мошенничества с квартирой ветерана в Севастополе В пресс-службе уточнили, что женщина предложила двум жительницам курорта свою помощь в оформлении разрешительных документов на право собственности земельных участков в Алупке. За свои «услуги» она попросила 236 тысяч рублей, аргументируя это тем, что часть средств будет передана «определенным лицам».

«Сначала женщина получила 155 тысяч рублей, потом еще 81 тысячу. При получении последней части суммы женщину задержали с поличным», — уточняется в сообщении.