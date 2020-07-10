Правоохранители закрыли в Симферополе незаконно работающие точки с квасом

Правоохранители в крымской столице закрыли незаконно работающие точки с разливным лимонадом и квасом, передает пресс-служба МВД по РК.

Украинец пытался через Крым незаконно попасть к друзьям в Пермский край «Арендаторы временных торговых объектов, работающие под брендом известного в регионе предприятия-изготовителя напитков, установили в Симферополе около двух десятков мини-киосков», — уточнили в сообщении, добавив, что некоторые из физических лиц, которые организовали бизнес, не зарегистрированы в качестве ИП.

По данным пресс-службы, торговые точки закрыты. Устанавливается сумма ущерба, нанесенного хозяйствующими субъектами бюджету города Симферополя.