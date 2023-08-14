Составление меню для праздничного ужина предполагает продумывание абсолютно всех деталей. Нужно решить, что подать на закуску и в качестве основного блюда. Также необходимо выбрать, какой десерт приготовить. Праздничная закуска из баклажанов поможет закрыть вопрос с первым пунктом. Она идеально впишется в любое меню!

Эту летнюю закуску вы можете приготовить как из баклажанов, так и из кабачков. Свежий томат же и первому, и второму овощу сможет придать дополнительную сочность. Важно лишь выбрать помидор, размер которого будет схож с диаметром основного ингредиента (баклажана или кабачка). Тогда закуска будет выглядеть на все сто!

Как готовится праздничная закуска из баклажанов

Придайте легкую кислинку блюду, используя брынзу. При желании вместо нее вы можете взять и фету. С ней закуска из баклажанов выйдет не менее вкусной. К слову, если сырная масса у вас получится чересчур густой, можете добавить к ней рассол из-под сыра, а потом хорошенько всё перемешать.

Ингредиенты

Баклажан1 шт. Помидор2 шт. Брынза150 г Чеснок1 шт. Кинза по вкусу Подсолнечное масло2 ст. л. Соль по вкусу

Приготовление

Тщательно промойте баклажан под проточной водой. Обсушите его. Удалите плодоножку и кончик баклажана. Нарежьте овощ на четное количество не слишком толстых кружочков. Присолите их.Обжарьте кружочки из баклажана на разогретой сковороде с подсолнечным маслом на среднем огне. Готовьте их до мягкости и румяности с двух сторон. В небольшую емкость выложите брынзу. Разомните ее при помощи вилки. Очистите чеснок. Измельчите его. Промойте под проточной водой несколько веточек кинзы. Мелко ее нарежьте.Добавьте чеснок и зелень к брынзе. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы (в меру густой). Хорошенько промойте помидоры. Нарежьте их на кружочки.Поместите на блюдо половину от общего количества томатных заготовок. Разделите сырную массу на 4 одинаковые части, одну из которых выложите на овощные кружочки, слегка отступая от краев. Сверху поместите шайбочки из баклажана. Потом снова выложите массу из брынзы, равномерно ее распределяя. Сверху поместите томатные кружочки. Затем положите оставшуюся сырную смесь.

Советуем мелко нарезать оставшуюся кинзу, чтобы посыпать ею верхушки овощных башенок. Не любите эту зелень? Тогда вместо кинзы используйте свежую петрушку либо сушеные травы. К примеру, орегано и тимьян смогут прекрасно дополнить вкус этого блюда из баклажанов.