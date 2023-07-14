Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок

Многие любят спасаться от летней жары на природе, в частности, вблизи воды. Чтобы отдых был уютным и вкусным, можно взять с собой гриль и всего за несколько минут приготовить колбаски с румяной корочкой и ароматом дымка.

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Как информирует 24 Канал, куриные колбаски являются одним из самых популярных мясных продуктов, которые мы привыкли видеть на полках супермаркетов. Они – настоящее спасение для тех, кто не хочет тратить много времени на приготовление пищи, но стремится насладиться вкусным блюдом в семейном кругу.

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При этом куриные колбаски идеально подойдут как для отдыха на природе, так и для обеда или ужина дома. Ведь готовить их можно на гриле, сковороде или духовке – во всех случаях они сохранят свою сочность и пряный вкус.

Многие варианты и для подачи куриных колбасок. Этот продукт прекрасно подходит отдельно, а также в составе блюд мировой кухни, например в хот-догах и фритате. Главное – выбрать действительно вкусные колбаски, которые доставят максимум удовольствия всем за столом.

Но если вы думаете, что это как миссия невыполнима, поторопимся заверить: в Украине есть надежный производитель, чью продукцию попробовать. Это – ТМ «Наша Ряба Аппетитная», в ассортименте которого – свежемаринованная курочка, уже готовая к приготовлению. В частности, колбаски, в которых идеально сочетается мясо и отборные специи.

Так что если планируете отдых на природе или дома – прихватите с собой «Аппетитную»! А как небанально приготовить куриные колбаски – делимся в пошаговых рецептах.

Домашний хот-дог с куриной колбаской

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4



Хот-дог / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриные колбаски «Барбекю» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 4 булочки для хот-догов;

– 2 квашеных огурца;

– 2 больших помидора;

– 1 репчатый лук;

– пучок любимой зелени;

– кетчуп и майонез по вкусу.

Приготовление:

Разрезаем булочки для хот-догов вдоль и смазываем соусами: кетчупом и майонезом. По желанию можно добавить горчицу. На разогретой сковороде обжариваем куриные колбаски по бокам по 5 – 7 минут до готовности. Выкладываем колбаски в булочки. Добавляем нарезанные огурцы и помидоры, посыпаем мелко нарезанным луком и зеленью.

Фритата с куриными колбасками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4



Фритата / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриные колбаски «Барбекю» ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 4 куриных яйца;

– 200 граммов томатов черри;

– 150 грамм любимой зелени или листьев салата;

– веточка тимьяна;

– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Взбиваем яйца со специями и выливаем на жаропрочную форму или сковороду. Добавляем помытые томаты черри. Отправляем все в разогретую до 200 градусов духовку на 10 – 12 минут. На сковороде обжариваем куриные колбаски с обеих сторон по 5 – 7 минут. Подаем фритату горячей с колбасками и кусочками любимой зелени или листьями салата.

Макароны с колбасками и томатным соусом

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4



Макароны с колбасками / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриные колбаски с чесноком ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 250 граммов любимых макарон (рожки, спагетти, спиральки);

– 1 банка томатного соуса с базиликом;

– 2 столовые ложки тертого пармезана;

– соль по вкусу;

– веточка свежего базилика.

Приготовление:

Отвариваем макароны в кипящей подсоленной воде 10 – 15 минут. Сцеживаем воду и заправляем томатным соусом. Перемешиваем. Отдельно обжариваем на сковороде куриные колбаски до готовности по 5 – 7 минут с каждой стороны. Нарезаем готовые колбаски колечками и смешиваем с макаронами. Посыпаем блюдо сыром и листиками свежего базилика.

Приятного аппетита!