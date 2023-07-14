Рецепты Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок По Admin - 14 июля, 2023 0 45 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Многие любят спасаться от летней жары на природе, в частности, вблизи воды. Чтобы отдых был уютным и вкусным, можно взять с собой гриль и всего за несколько минут приготовить колбаски с румяной корочкой и ароматом дымка. НОВОСТИ ВКУСНО Как информирует 24 Канал, куриные колбаски являются одним из самых популярных мясных продуктов, которые мы привыкли видеть на полках супермаркетов. Они – настоящее спасение для тех, кто не хочет тратить много времени на приготовление пищи, но стремится насладиться вкусным блюдом в семейном кругу. К теме Экономия времени и совершенный вкус: делимся 3 быстрыми блюдами из курятины При этом куриные колбаски идеально подойдут как для отдыха на природе, так и для обеда или ужина дома. Ведь готовить их можно на гриле, сковороде или духовке – во всех случаях они сохранят свою сочность и пряный вкус. Многие варианты и для подачи куриных колбасок. Этот продукт прекрасно подходит отдельно, а также в составе блюд мировой кухни, например в хот-догах и фритате. Главное – выбрать действительно вкусные колбаски, которые доставят максимум удовольствия всем за столом. Но если вы думаете, что это как миссия невыполнима, поторопимся заверить: в Украине есть надежный производитель, чью продукцию попробовать. Это – ТМ «Наша Ряба Аппетитная», в ассортименте которого – свежемаринованная курочка, уже готовая к приготовлению. В частности, колбаски, в которых идеально сочетается мясо и отборные специи. Так что если планируете отдых на природе или дома – прихватите с собой «Аппетитную»! А как небанально приготовить куриные колбаски – делимся в пошаговых рецептах. Домашний хот-дог с куриной колбаской Время: 25 минут Порции: 4 Хот-дог / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриные колбаски «Барбекю» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»; – 4 булочки для хот-догов; – 2 квашеных огурца; – 2 больших помидора; – 1 репчатый лук; – пучок любимой зелени; – кетчуп и майонез по вкусу. Приготовление: Разрезаем булочки для хот-догов вдоль и смазываем соусами: кетчупом и майонезом. По желанию можно добавить горчицу. На разогретой сковороде обжариваем куриные колбаски по бокам по 5 – 7 минут до готовности. Выкладываем колбаски в булочки. Добавляем нарезанные огурцы и помидоры, посыпаем мелко нарезанным луком и зеленью. Фритата с куриными колбасками Время: 30 минут Порции: 4 Фритата / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриные колбаски «Барбекю» ТМ «Наша Ряба Аппетитная»; – 4 куриных яйца; – 200 граммов томатов черри; – 150 грамм любимой зелени или листьев салата; – веточка тимьяна; – соль и черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Взбиваем яйца со специями и выливаем на жаропрочную форму или сковороду. Добавляем помытые томаты черри. Отправляем все в разогретую до 200 градусов духовку на 10 – 12 минут. На сковороде обжариваем куриные колбаски с обеих сторон по 5 – 7 минут. Подаем фритату горячей с колбасками и кусочками любимой зелени или листьями салата. Макароны с колбасками и томатным соусом Время: 30 минут Порции: 4 Макароны с колбасками / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриные колбаски с чесноком ТМ «Наша Ряба Аппетитная»; – 250 граммов любимых макарон (рожки, спагетти, спиральки); – 1 банка томатного соуса с базиликом; – 2 столовые ложки тертого пармезана; – соль по вкусу; – веточка свежего базилика. Приготовление: Отвариваем макароны в кипящей подсоленной воде 10 – 15 минут. Сцеживаем воду и заправляем томатным соусом. Перемешиваем. Отдельно обжариваем на сковороде куриные колбаски до готовности по 5 – 7 минут с каждой стороны. Нарезаем готовые колбаски колечками и смешиваем с макаронами. Посыпаем блюдо сыром и листиками свежего базилика. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дняРецепт кабачковой икры, как из магазинаКонсервированная вишня на зиму: рецепт с косточкамиОт истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургерВы всегда делали это не правильно – сколько времени нужно варить молодой картофель