Праздник к нам приходит. Как в Крыму встретить Новый Год

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 52. АиФ-Крым №52 23/12/2020

Уже на этой неделе в кафе и ресторанах не получится засидеться после 22 часов. Эти ограничения должны воспрепятствовать проведению всевозможных корпоративов и новогодних банкетов. Школьники и детсадовцы хороводы вокруг ёлок могут водить — но только с «коллегами» по классу или группе.

Все на воздух!

Крым и Севастополь пока остаются в числе регионов, где ежедневный прирост инфицированных COVID-19 высокий. Тем не менее, туристы едут. По данным Минкурортов РК, в период новогодних праздников более 300 отелей и санаториев планируют принимать гостей. Причём туристы бронируют номера не только на конец декабря и начало января: некоторые планируют находиться на полуострове намного дольше.

Крым ждет на новогодние праздники до 500 тысяч туристов Как заявил председатель комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, на зимние праздники ожидается до полумиллиона гостей с материка. «Только Ялта официально планирует принять порядка 80 тысяч туристов, — уточнил он. — Раньше принимали от 200 до 300 тысяч туристов. Ожидали ещё больше, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом количество уменьшится. При этом, массовых отказов от брони нет».