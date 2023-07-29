Рецепты Празднуем День друзей правильно: почему куриные голени в соусе BBQ станут идеальным выбором По Admin - 29 июля, 2023 0 50 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp День друзей – прекрасная возможность собраться в кругу приятелей и весело провести время. Как насладиться хорошей компанией и вкусной едой, не прилагая для этого лишних усилий – делимся в материале. НАША РЯБА Каждый год весь мир отмечает День друзей 30 июля, информирует 24 Канал. В 2023 году эта дата приходится на воскресенье, так что даже ярые трудоголики смогут найти время, чтобы собраться в кругу ближайших людей и весело провести вечер. Читайте также «Легко!» на кухне, вкусно на столе: готовим быстрые блюда с любимыми наггетсами Но стоит учесть, что залогом удачного отдыха с друзьями есть вкусная еда, ведь за столом общение проходит по-особому непринужденно. Следовательно, рекомендуем позаботиться о блюдах, которые понравятся всем приглашенным. Звучит как невыполнимая миссия? На самом деле все просто – выбирайте куриные голени и не прогадаете! Ведь: Приготовление курятины – всегда быстрый и легкий процесс, так что с этим справится даже новичок. Куриные голени – очень доступны. Благодаря умеренной цене каждому по карману приготовить блюда из голеней даже на множество людей. Не нужно думать, как разделить все на порции, ведь голеней хватит на всех: после запекания просто выложите их на большой поднос, дополните соусами – и каждый сможет лакомиться вкусным блюдом, сколько ему вздумается. К тому же, голени очень удобно есть руками, что еще больше будет способствовать спокойной и неформальной атмосфере. Но главное – голени универсальные. Есть множество рецептов, как их приготовить и с чем подать, поэтому на вашей кухне точно найдется все для идеального блюда ко Дню друзей. Кроме этого, никто не устоит перед нежным мясом этой части курочки и хрустящей корочкой, которая образуется после выпечки. Так что можно не переживать: голени будут хитом вечера! А чтобы блюдо удалось, рекомендуем выбирать надежного производителя курятины, которого в течение многих лет за отличное качество ценят миллионы потребителей по всей Украине. Здесь выбор очевиден – это ТМ «Наша Ряба». Этот украинский бренд знают 96% украинцев, ведь более 20 лет производитель поставляет на полки магазинов только свежее и отборное мясо птицы, надежно упакованное в герметичные тары. Кроме этого, ТМ «Наша Ряба» всегда рядом, поэтому продукцию бренда можно найти как в крупных супермаркетах, так и более чем в 1500 собственных и партнерских магазинах. С главным ингредиентом определились. А как приготовить куриные голени ТМ «Наша Ряба», чтобы поразить всех друзей – рассказываем дальше. Рецепт куриных голеней в соусе барбекю Время: 45 минут Порций: 7 Так аппетитно / Фото Shutterstock Ингредиенты: – упаковка куриных голеней ТМ «Наша Ряба» (~1 кг); – 250 грамм томатного пюре; – 125 грамм красного сухого вина; – 70 грамм соевого соуса; – 1 большая луковица; – 2 столовые ложки оливкового масла; – 2 столовые ложки коричневого сахара; – 1 столовая ложка сарепской горчицы; – 1 столовая ложка вустерского соуса; – 2 зубчика чеснока; – соль по вкусу; – черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Лук измельчите на маленькие кубики, чеснок раздавите на чеснокада. Протушите их на разогретой сковороде с оливковым маслом, пока лук не станет прозрачным. Добавьте все остальные ингредиенты соуса: томатное пюре, соевый и вустерский соусы, сахар, горчицу и вино. Перемешайте и варите некоторое время, пока соус не станет густым. Сдобрите солью и перцем и оставьте остывать. Куриные голени полейте охлажденным соусом и отставьте мариноваться в течение 10 минут. Выложите замаринованные голени на противень. Сверху полейте оставшимся соусом. Запекайте голени в духовке при 180 градусах в течение 30 минут. Во время запекания голени можно снова полить соусом, а если мясо сильно подрумянится, накройте алюминиевой фольгой. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Удовольствие от отдыха будет максимальным: что приготовить и не забыть взять на природуБлюда, которые передавались годами: древние лемковские рецептыЗабудете о чебуреках: рецепт азербайджанских кутабов с мясом или с сыромВы еще так не готовили: рецепт чипсов из жареных макаронТосты в Великобритании, а сырники в Украине: рецепт любимого блюда Бориса Джонсона