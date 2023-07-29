Празднуем День друзей правильно: почему куриные голени в соусе BBQ станут идеальным выбором

День друзей – прекрасная возможность собраться в кругу приятелей и весело провести время. Как насладиться хорошей компанией и вкусной едой, не прилагая для этого лишних усилий – делимся в материале.

НАША РЯБА

Каждый год весь мир отмечает День друзей 30 июля, информирует 24 Канал. В 2023 году эта дата приходится на воскресенье, так что даже ярые трудоголики смогут найти время, чтобы собраться в кругу ближайших людей и весело провести вечер.

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Но стоит учесть, что залогом удачного отдыха с друзьями есть вкусная еда, ведь за столом общение проходит по-особому непринужденно. Следовательно, рекомендуем позаботиться о блюдах, которые понравятся всем приглашенным.

Звучит как невыполнимая миссия? На самом деле все просто – выбирайте куриные голени и не прогадаете! Ведь:

Приготовление курятины – всегда быстрый и легкий процесс, так что с этим справится даже новичок. Куриные голени – очень доступны. Благодаря умеренной цене каждому по карману приготовить блюда из голеней даже на множество людей. Не нужно думать, как разделить все на порции, ведь голеней хватит на всех: после запекания просто выложите их на большой поднос, дополните соусами – и каждый сможет лакомиться вкусным блюдом, сколько ему вздумается. К тому же, голени очень удобно есть руками, что еще больше будет способствовать спокойной и неформальной атмосфере. Но главное – голени универсальные. Есть множество рецептов, как их приготовить и с чем подать, поэтому на вашей кухне точно найдется все для идеального блюда ко Дню друзей. Кроме этого, никто не устоит перед нежным мясом этой части курочки и хрустящей корочкой, которая образуется после выпечки. Так что можно не переживать: голени будут хитом вечера!

А чтобы блюдо удалось, рекомендуем выбирать надежного производителя курятины, которого в течение многих лет за отличное качество ценят миллионы потребителей по всей Украине. Здесь выбор очевиден – это ТМ «Наша Ряба».

Этот украинский бренд знают 96% украинцев, ведь более 20 лет производитель поставляет на полки магазинов только свежее и отборное мясо птицы, надежно упакованное в герметичные тары. Кроме этого, ТМ «Наша Ряба» всегда рядом, поэтому продукцию бренда можно найти как в крупных супермаркетах, так и более чем в 1500 собственных и партнерских магазинах.

С главным ингредиентом определились. А как приготовить куриные голени ТМ «Наша Ряба», чтобы поразить всех друзей – рассказываем дальше.

Рецепт куриных голеней в соусе барбекю

Время: 45 минут

45 минут Порций: 7

Так аппетитно / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка куриных голеней ТМ «Наша Ряба» (~1 кг);

– 250 грамм томатного пюре;

– 125 грамм красного сухого вина;

– 70 грамм соевого соуса;

– 1 большая луковица;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки коричневого сахара;

– 1 столовая ложка сарепской горчицы;

– 1 столовая ложка вустерского соуса;

– 2 зубчика чеснока;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Лук измельчите на маленькие кубики, чеснок раздавите на чеснокада. Протушите их на разогретой сковороде с оливковым маслом, пока лук не станет прозрачным.

Добавьте все остальные ингредиенты соуса: томатное пюре, соевый и вустерский соусы, сахар, горчицу и вино. Перемешайте и варите некоторое время, пока соус не станет густым. Сдобрите солью и перцем и оставьте остывать.

Куриные голени полейте охлажденным соусом и отставьте мариноваться в течение 10 минут.

Выложите замаринованные голени на противень. Сверху полейте оставшимся соусом. Запекайте голени в духовке при 180 градусах в течение 30 минут.

Во время запекания голени можно снова полить соусом, а если мясо сильно подрумянится, накройте алюминиевой фольгой.

Приятного аппетита!