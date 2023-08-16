Рецепты Предлагаю попробовать. Как приготовить пончики с ванильным кремом По Admin - 16 августа, 2023 0 34 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Вы успеете сварить крем, пока подходит тесто Все мы знаем, как сильно Гомер Симпсон обожал пончики, но почему именно этот десерт вызвал такой ажиотаж? Чтобы понять, предлагаю попробовать! Ингредиенты: Теплая вода — 70 мл Сахар — 20 г Сухие дрожжи — 6 г Мука — 250 г (4,5 стакана) Соль — 2 г Сахар — 50 г Яйца — 2 шт. Молоко — 200 мл Ванильный сахар — 10 г Сливочное масло комнатной температуры — 80 г Начинка: Желтки — 3 шт. Сахар — 50 г Ванильный сахар — 7 г Мука — 20 г Молоко — 250 мл Приготовление: 1. Смешиваем воду, сахар и дрожжи. Оставляем на 5 минут. 2. Муку, соль, сахар, яйца, молоко и ванильный сахар перемешиваем в чаше для миксера. Добавляем дрожжи, перемешиваем массу и оставляем в теплом месте на 15 минут. 3. Добавляем в тесто сливочное масло и замешиваем его в течение 10−12 минут. Отставляем смесь в теплое место на 1−2 часа. 4. Для начинки смешиваем желтки, сахар, ванильный сахар и муку. Вливаем в массу молоко и варим ее на огне в маленькой кастрюле. 5. Тесто раскатываем до толщины слоя в 1,5−2 см, формочкой вырезаем пончики и перекладываем их на пергамент. Оставляем в теплом месте еще на 1 час. 6. Жарим пончики на разогретом масле и начиняем их. Оригинал На Перекоп.инфо можно прочитать про:Мочи – готовим любимый японский десертДва крутых рецепта. Что приготовить из молодого картофеляВот как нужно готовить баклажаны. Пожилой грузин поделился рецептом овощного шедевраЖареные пирожки с картофелем – рецепт на кефиреТри холодных супа на лето – пальчики оближете