Предлагаю попробовать. Как приготовить пончики с ванильным кремом

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Вы успеете сварить крем, пока подходит тесто

Все мы знаем, как сильно Гомер Симпсон обожал пончики, но почему именно этот десерт вызвал такой ажиотаж? Чтобы понять, предлагаю попробовать!

Ингредиенты:

  • Теплая вода — 70 мл
  • Сахар — 20 г
  • Сухие дрожжи — 6 г
  • Мука — 250 г (4,5 стакана)
  • Соль — 2 г
  • Сахар — 50 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 200 мл
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Сливочное масло комнатной температуры — 80 г

Начинка:

  • Желтки — 3 шт.
  • Сахар — 50 г
  • Ванильный сахар — 7 г
  • Мука — 20 г
  • Молоко — 250 мл

Приготовление:

1. Смешиваем воду, сахар и дрожжи. Оставляем на 5 минут.

2. Муку, соль, сахар, яйца, молоко и ванильный сахар перемешиваем в чаше для миксера. Добавляем дрожжи, перемешиваем массу и оставляем в теплом месте на 15 минут.

3. Добавляем в тесто сливочное масло и замешиваем его в течение 10−12 минут. Отставляем смесь в теплое место на 1−2 часа.

4. Для начинки смешиваем желтки, сахар, ванильный сахар и муку. Вливаем в массу молоко и варим ее на огне в маленькой кастрюле.

5. Тесто раскатываем до толщины слоя в 1,5−2 см, формочкой вырезаем пончики и перекладываем их на пергамент. Оставляем в теплом месте еще на 1 час.

6. Жарим пончики на разогретом масле и начиняем их.

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