Предприниматель из Евпатории стал фигурантом в деле экс-замглавы города

В отношении ИП из Евпатории возбудили уголовное дело. Предпринимателя считают посредником при передаче взятки экс-замглавы администрации Евпатории Кириллу Вавренюку, передает пресс-служба регионального Следкома.

Задержанный экс-замглавы Евпатории подозревается во взяточничестве «Установлено, что мужчина весной 2018 года получил во владение в виде взятки объект капитального строительства по улице имени 9 Мая и далее способствовал достижению соглашения между первым заместителем главы администрации Евпатории, которому предназначалась недвижимость, и взяткодателем», – уточнили в сообщении.

Ранее стало известно, что бывший первый заместитель главы администрации города Евпатория был задержан и доставлен в следственный отдел. Он подозревается во взяточничестве.