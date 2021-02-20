Представители всех флотов России съехались в Севастополь на сборы ВМФ

В Севастополь съехались представители всех флотов Российской Федерации. Масштабные оперативно-мобилизационные сборы пройдут в этом году в нашем городе. 20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, командование Военно-морского флота и губернатор Севастополя Михаил Развожаев возложили цветы к Мемориалу Героической обороны Севастополя 1941-1945 годов и стелам на «Аллее городов-героев».

Балтийский, Северный, Тихоокеанский и, конечно, Черноморский – на оперативно-мобилизационные сборы Военно-морского флота России съехались представители всех 4 флотов страны. В этом году мероприятие проходит в Севастополе. Командующие совместно с представителями военных учебных заведений и научно-исследовательских институтов традиционно обмениваются опытом, мнениями и воочию знакомятся с новейшим вооружением.

НИКОЛАЙ ЕВМЕНОВ, Главнокомандующий Военно-морским флотом России: «Это поможет в дальнейшем и в боевой подготовке, и в развёртывании на боевой учёбе, и в развёртывании на оперативной подготовке. Всё это завершается, как всегда, к концу года проведением масштабных учений».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что принимать в городе главные умы Военно-морского флота России – большая честь, а также подчеркнул, как отрадно, что в нашем городе продолжаются и поддерживаются флотские традиции и уважение к военной мощи государства.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Мы видим, какое внимание главное командование уделяет Черноморскому флоту: постоянное пополнение новыми боевыми кораблями, новым вооружением. Это, конечно, вселяет уверенность в безопасность на Черноморском регионе».

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов заверил, что вскоре Черноморский флот ждёт значительная модернизация. В планах – перевооружение надводной и подводной составляющих флота,морской авиациии береговых войск.

В преддверии Дня защитника отечества руководители флотов и глава города почтили память тех, кто защищал Севастополь и всю Россию в прошлом. Они возложили цветы к Мемориалу Героической обороны Севастополя 1941-1945 годов и стелам на «Аллее городов-героев».

НИКОЛАЙ ЕВМЕНОВ, Главнокомандующий Военно-морским флотом России: «Я в первую очередь поздравляю ветеранов военной службы, всех тех, кто имеет отношение к военной-службе – тех, кто создаёт это грозное современное оружие, ну, и, естественно, военнослужащих. Всех поздравляю в преддверии нашего праздника. Счастья, здоровья, тепла в домах и мирного неба».

После, в ходе торжественного награждения в Екатерининском зале Дома офицеров флота Михаил Развожаев также поздравил с наступающим праздником всех защитников Отечества и напомнил, что для севастопольцев 23 февраля носит своё особое значение.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Для Севастополя 23 февраля это не только День защитника Отечества – важнейший праздник нашей страны, но это ещё и день начала Русской весны – День народной воли, когда севастопольцы выразили своё твёрдое желание и позицию о том, что Севастополь навсегда с Россией».

Благодарственные письма и памятный подарок – часы от Правительства Севастополя – вручили представителям различных отделов Черноморского флота, внёсших значительный вклад в развитие вооружённых сил страны.

София Драговоз, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»