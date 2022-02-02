Преимущества цифровых моделей пианино

На что обратить внимание при покупке пианино: акустическое или цифровое?

Негармоничность — еще один фактор, отличающий рояль от пианино. Негармоничность — это степень, в которой обертон звучит выше по высоте, чем его основная высота. Поэтому звук с меньшей негармоничностью является более точным. У рояля более длинные струны, которые придают ему не только более богатый тон, но и меньшую негармоничность. У пианино более короткие струны и, следовательно, большая негармоничность, что приводит к менее гармоничным звучаниям октав. Но не думайте, что пианино хуже. На звук также могут влиять многие другие факторы, такие как качество используемых материалов и мастерство изготовления. Если появилось уже желание поиграть на таком музыкальном инструменте, как цифровое пианино, то его вы можете заказать в интернет-магазине https://piano.by/cifrovye-pianino.

Цифровое пианино: механизм и виды

Цифровое пианино представляет собой адаптированную, более современную версию своего акустического аналога. Он производит звуки в цифровом виде (как следует из его названия): когда вы нажимаете клавишу,электронные динамики фортепиано воспроизводят высококачественные записи, которые ранее были взяты с акустических фортепиано.

Существует три типа цифровых пианино: рояль, пианино и портативное пианино. Рояль имеет более качественную звуковую систему и улучшенные движения клавиш. Однако это дороже и предлагается только некоторыми производителями. Как и его акустический аналог, пианино обычно используется дома. Цифровая и акустическая версии схожи по размеру, но цифровая версия весит меньше. Портативное пианино — самое легкое из трех. Он поставляется с подставкой, а не с «ножками». Клавиши и внешний вид портативного цифрового пианино обычно изготавливаются из пластика.

Акустическое или цифровое пианино — что лучше?

Итак, теперь, когда мы поняли, как работают цифровое и акустическое пианино, давайте поставим их рядом.

Звук

Одним из наиболее важных факторов, на который следует обратить внимание, является звучание инструмента. Неудивительно, что акустическое пианино звучит лучше. Акустическое пианино, как упоминалось ранее, издает звук, когда молоточек ударяет по струне. Это дает вам аутентичный акустический звук с более теплым и резонансным тоном. Вы также лучше контролируете артикуляцию и выразительность музыкальных нот. Цифровое пианино, с другой стороны, может только имитировать звук акустического пианино. Его звук является цифровым файлом и, таким образом, не учитывает те же самые акустические нюансы. Тем не менее, высококачественное цифровое пианино может звучать лучше, чем дешевое акустическое пианино.