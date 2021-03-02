Преимущества двигателей Лифан

Руководство по техническому обслуживанию дизельного двигателя

Надлежащее обслуживание дизельного двигателя влечет за собой шаги, которые вы, вероятно, уже знакомы, с разбивкой по четырем основным категориям обслуживания. Контрактный мотор – хорошая замена новому необычному и значительно лучше б/у мотора с разборки, подробнее в этой статье.

Очистка

Сохранение чистого двигателя — это первый шаг к устойчивости и надежности любого грузовика, автобуса, микроавтобуса, катера или дизельной техники.

Регулярное обслуживание

Не пренебрегайте ежегодными или полугодовыми заменами масла и фильтров и анализом жидкости, а также обслуживайте другие критически важные детали для дизеля.

Подготовка к зиме

Подготовка к зиме вашего дизельного двигателя является обязательным условием его срока службы, а также общего состояния здоровья вашего автомобиля и оборудования.

Качественные запасные части

Экономьте на других частях жизни, а не на деталях дизельного двигателя, которые гораздо чаще ржавеют, разъедают и вызывают повсеместное механическое повреждение.

Преимущества современных дизельных двигателей

Взвешивание плюсов дизельных двигателей не является тяжелой работой, учитывая множество технических и эксплуатационных достижений, которые видели эти машины. За прошедшие годы современные дизельные двигатели получили много уникальных механических преимуществ.

Экономия топлива

Дизель является одним из самых энергоемких вариантов топлива на современном рынке, предлагая отличный пробег и экономию топлива.

Фактически, средний дизельный двигатель работает с расходом топлива на 25-30% больше, чем сопоставимый бензиновый двигатель. Это связано с тем, что дизельное топливо преобразует тепло непосредственно в энергию двигателя, а не требует более детальной механической конверсии и тепловых систем, работающих на газовых двигателях.

Эффективность

Это преимущество экономии топлива ведет прямо к другому преимуществу дизеля: общая превосходная топливная эффективность.

С точки зрения экономической эффективности это не сравнимо. Большинство коммерческих и промышленных грузовиков и транспортных средств содержат высокоэффективные системы впрыска топлива в рельсах, которые напрямую способствуют увеличению пробега дизельного топлива на галлон. И хотя цены на дизельное топливо в последние годы выросли, эта механическая система выравнивает игровое поле за счет повышения эффективности использования топлива и пробега, а это означает, что дизельные двигатели более экономичны в течение срока службы.